Un abdomen plano después de los 50 años es posible: los ejercicios recomendados por los expertos







A esa edad, los ejercicios también ayudan a conservar masa muscular, prevenir caídas y favorecer el metabolismo.

Ejercicios ideales para el abdomen plano.

Cada vez más personas mayores de 50 años se proponen lograr un abdomen más firme, y aunque eso incluye trabajar la alimentación y déficit calórico, no es solo una cuestión estética: las rutinas de ejercicios aportan enormes beneficios a la salud general, como mejorar la postura, fortalecer la musculatura profunda y reducir el riesgo de enfermedades crónicas.

No basta con hacer dieta, sino que combinar entrenamiento con una alimentación saludable es la fórmula más efectiva para moldear el core. Además, no se trata de rutinas extremas, sino de ejercicios adecuados y seguros que pueden incorporarse progresivamente para que sean sostenibles en el tiempo.

Plancha Uno de los ejercicios más efectivos para lograr el abdomen plano.

Efectivos y sin riesgos: los dos ejercicios recomendados por Harvard Según expertos vinculados a la Escuela de Salud de Harvard, dos ejercicios destacan por su eficacia y menor riesgo en personas mayores de 50 años: la plancha y el puente de glúteos.

Puente de glúteos : se comienza acostado boca arriba, con rodillas flexionadas y pies apoyados en el suelo, y se eleva la cadera manteniendo el abdomen contraído para formar una línea recta entre hombros y rodillas. Este movimiento activa no solo glúteos y piernas, sino también el core profundo, incluida la espalda baja y los músculos abdominales.

: se comienza acostado boca arriba, con rodillas flexionadas y pies apoyados en el suelo, y se eleva la cadera manteniendo el abdomen contraído para formar una línea recta entre hombros y rodillas. Este movimiento activa no solo glúteos y piernas, sino también el core profundo, incluida la espalda baja y los músculos abdominales. Plancha: consiste en sostener una posición estable con el cuerpo recto, apoyado en antebrazos y puntas de pies (o variante si es necesario), manteniendo la contracción abdominal sin que el tronco se hunda ni se eleve demasiado. Es un ejercicio isométrico que trabaja el core en su conjunto y contribuye también a reforzar espalda, hombros y brazos.

