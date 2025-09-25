Entre los pueblitos más lindos del país: el rincón de Misiones ideal para disfrutar de la naturaleza

Con un encanto único y mucho para ofrecerle al turismo, este lugar ubicado en Misiones es una verdadera joya de la provincia.

Desconectado de los sitios con mayor demanda, este lugar le ofrece una alternativa distinta el turismo en Misiones.

Explorar el norte de Misiones ofrece una oportunidad única para quienes disfrutan del turismo en entornos naturales . Entre ríos y selvas, los visitantes pueden recorrer senderos, contemplar la biodiversidad y sentir la tranquilidad que brinda un lugar donde la vida se vive en contacto directo con la naturaleza.

La zona combina paisajes espectaculares con la calidez de la comunidad local, permitiendo descubrir costumbres y tradiciones que se mantienen vigentes. Cada recorrido es una invitación a conectarse con el entorno, disfrutando de experiencias auténticas lejos del bullicio típico de la ciudad.

Campo Ramón es ideal para quienes buscar realizar turismo por Misiones fuera de los lugares más concurridos.

Campo Ramón se encuentra en el norte de la provincia de Misiones, dentro del departamento de Candelaria . Está rodeado de selva misionera y cuenta con ríos que atraviesan la región, lo que le brinda un paisaje característico de la zona.

El pueblo mantiene su estructura tradicional y permite a los turistas conocer la vida cotidiana de la comunidad local mientras disfrutan de su entorno natural.

Qué se puede hacer en Campo Ramón

El turismo en Campo Ramón ofrece múltiples actividades orientadas a la naturaleza. Se pueden realizar caminatas por senderos rodeados de selva, observar aves y fauna autóctona, y recorrer los ríos que atraviesan la zona para disfrutar de paisajes únicos. También es posible visitar pequeños miradores y puntos panorámicos que permiten apreciar la extensión del entorno natural del norte misionero.

Además, la comunidad local ofrece experiencias culturales y gastronómicas, permitiendo a los visitantes conocer las tradiciones de la región y degustar comidas típicas de Misiones. La interacción con la población favorece a los visitantes, quienes se integran a un entorno respetuoso y consciente, que combina la diversión con la educación ambiental y la conservación de la naturaleza.

Los amantes de la fotografía y quienes buscan momentos de tranquilidad encuentran un lugar ideal para capturar la belleza de la selva y desconectarse de la rutina diaria.

Cómo ir hasta Campo Ramón

Para llegar a Campo Ramón, la ruta más utilizada parte desde Posadas por la Ruta Nacional 12 y luego se conecta con caminos provinciales que atraviesan pequeños pueblos y áreas de selva. El trayecto ofrece vistas de la vegetación nativa y permite detenerse en puntos de interés natural durante el recorrido.

Desde Candelaria, se puede acceder a Campo Ramón por caminos de ripio en buen estado, adecuados para vehículos particulares y transporte local. También existen senderos que conectan con otras localidades cercanas, lo que permite combinar excursiones a pie con recorridos más largos para quienes disfrutan del turismo activo.