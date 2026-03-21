Un hongo resistente a antibióticos y medicamentos pone en alerta al sistema de salud

El avance de Candida auris preocupa por su resistencia a tratamientos y su propagación en hospitales, especialmente en Estados Unidos.

La aparición de microorganismos resistentes a tratamientos médicos vuelve a encender alarmas en distintos sistemas de salud . En los últimos años, un nombre empezó a repetirse entre infectólogos y autoridades sanitarias: Candida auris , un hongo que combina propagación silenciosa con una preocupante capacidad de adaptación.

Aunque no es nuevo, su expansión reciente en hospitales generó inquietud, sobre todo por su comportamiento dentro de entornos clínicos. No responde a muchos tratamientos habituales , lo que complica el manejo de los pacientes más vulnerables, como aquellos internados en terapia intensiva o con sistemas inmunológicos debilitados.

La Candida auris es un hongo microscópico identificado por primera vez en 2009 en Japón. Desde entonces, se detectó en distintos continentes y se convirtió en un problema creciente en hospitales y centros de salud. Su principal rasgo es la resistencia a múltiples fármacos antifúngicos , algo que limita las opciones terapéuticas.

A diferencia de otros hongos del mismo género, este puede sobrevivir durante largos períodos en superficies, lo que facilita su transmisión en ámbitos hospitalarios. Equipos médicos, camas y hasta la piel de los pacientes pueden actuar como reservorios. La persistencia ambiental complica su erradicación , incluso con protocolos de limpieza estrictos.

Otro punto crítico es que muchas infecciones por Candida auris no se detectan de inmediato. Puede confundirse con otras especies más comunes, lo que retrasa el diagnóstico. Ese margen de tiempo juega en contra , porque permite que el hongo se disemine antes de ser identificado correctamente.

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El uso excesivo de antibióticos también aparece en el radar. Aunque estos medicamentos no atacan hongos, su uso prolongado puede alterar la microbiota y generar condiciones favorables para la proliferación de patógenos resistentes. Es un efecto indirecto, pero relevante. La presión sobre los microorganismos genera adaptaciones, y ahí es donde surgen estos cuadros más difíciles de tratar.

Alerta en el sistema de salud de Estados Unidos

En Estados Unidos, la expansión de Candida auris encendió alertas en estados como Nueva York y Nueva Jersey, donde se registraron brotes en hospitales y residencias de larga estadía. Las autoridades sanitarias intensificaron los controles y emitieron recomendaciones específicas para evitar su propagación.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) catalogaron a este hongo como una “amenaza urgente”, una de las categorías más altas en su escala de riesgo. El motivo: su combinación de resistencia, facilidad de transmisión y dificultad de detección.

En algunos casos, las infecciones pueden derivar en cuadros graves, como infecciones en sangre, con tasas de mortalidad elevadas en pacientes con comorbilidades. Aun así, los especialistas remarcan que no representa el mismo riesgo para la población general, sino principalmente para personas hospitalizadas o con defensas bajas.

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El escenario plantea desafíos concretos. Reforzar la higiene, mejorar los sistemas de detección y revisar el uso de antibióticos son algunas de las medidas en discusión. Pero nada es automático. El control depende de múltiples variables, incluyendo recursos, capacitación del personal y coordinación entre instituciones.

En paralelo, la comunidad científica trabaja en nuevas estrategias terapéuticas. Sin embargo, los tiempos de investigación no siempre acompañan la urgencia del problema. Mientras tanto, el mensaje es claro: la vigilancia constante es clave.