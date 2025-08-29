Un truco beneficioso: para qué sirve el papel aluminio en las macetas

Este truco lo recomiendan expertos en jardinería urbana. Lejos de ser por una razón estética, este recurso hogareño puede aportar al bienestar de las plantas.

La tendencia de sumar materiales caseros en la jardinería va en aumento y uno de los recursos más cotidianos es el papel aluminio. Su uso en macetas de interior o recipientes pequeños tiene una serie de ventajas para el cuidado de las plantas.

Según expertos en jardinería urbana, el papel aluminio ayuda a proteger las plantas de plagas rastreras , como hormigas o babosas. Además, contribuye a mantener la humedad del sustrato por más tiempo, lo cual evita el estrés hídrico y favorece un crecimiento saludable.

El papel aluminio puede reflejar luz hacia la planta, al beneficiar a aquellas que necesitan mayor luminosidad. Por otro lado, funciona como una barrera térmica , protegiendo las raíces del calor excesivo en días soleados.

Conservar las plantas en buen estado dentro del hogar contribuye a respirar un mejor aire. De acuerdo con distintos especialistas, es importante tener en cuenta las siguientes recomendaciones para elegir macetas:

El tamaño adecuado : la maceta debe tener, al menos, entre 2 y 5 cm de ancho en relación con la planta. Así tiene espacio para el crecimiento de las raíces sin quedar ajustadas .

: la maceta debe tener, al menos, entre 2 y 5 cm de ancho en relación con la planta. Así tiene espacio para el crecimiento de las raíces . La importancia del buen drenaje : es fundamental que tenga orificios en la base para evitar el encharcamiento y la pudrición de raíces y la tierra.

: es fundamental que tenga orificios en la base para evitar el encharcamiento y la pudrición de raíces y la tierra. El material y ubicación: la elección del material está sujeta al ambiente en el que estará. Las de barro favorecen la transpiración en climas húmedos, mientras que las de plástico retienen mejor la humedad en zonas secas.

Cómo usar el papel aluminio en las macetas

Alrededor del borde de la maceta : cortar un trozo de papel aluminio y rodear la base del sustrato sin tocar directamente el tallo.

: cortar un trozo de papel aluminio y rodear la base del sustrato sin tocar directamente el tallo. Cubrir la superficie del sustrato: se puede cubrir de forma parcial la tierra para reducir la evaporación y mantener la humedad.

Esta técnica no solo es efectiva, sino también sostenible ya que al reutilizar el papel se aprovecha un recurso que normalmente sería desechado.