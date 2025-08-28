A 60 kilómetros de CABA: la escapada perfecta para conectar con la naturaleza sin alejarse demasiado

Punta Lara se volvió un clásico del turismo en Buenos Aires: un rincón ribereño ideal para desconectar sin alejarse de la ciudad.

Punta Lara combina costa, senderos y aire puro, y se consolida como uno de los destinos más elegidos para el turismo de cercanía en Buenos Aires.

El turismo cerca de la Ciudad de Buenos Aires creció con fuerza en los últimos años, con propuestas que combinan descanso, verde y agua sin necesidad de recorrer grandes distancias. Punta Lara aparece como una opción ideal para una jornada al aire libre o una escapada de fin de semana.

Ubicado a menos de una hora del centro porteño, este destino costero permite disfrutar del contacto con la naturaleza sin salir de la provincia. Su cercanía con La Plata lo hace accesible, pero su ambiente tranquilo y ribereño lo convierten en un lugar completamente distinto.

A solo una hora de viaje, Punta Lara ofrece turismo de naturaleza en Buenos Aires con río, reserva ecológica y propuestas para toda la familia.

Punta Lara forma parte del partido de Ensenada y se encuentra a tan solo 60 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. Su extensión bordea la costa del Río de la Plata , lo que le otorga una identidad propia: entre humedales, reservas naturales y playas de agua dulce.

El acceso es directo y permite llegar rápido desde distintos puntos del AMBA. Pese a su cercanía con zonas urbanas, este destino mantiene un estilo relajado, con aire de pueblo costero y calles tranquilas rodeadas de vegetación autóctona.

Qué se puede hacer en Punta Lara

Uno de sus principales atractivos es la Reserva Natural Punta Lara, un espacio protegido que conserva especies autóctonas de flora y fauna. El lugar cuenta con senderos para caminatas, puntos de observación de aves y zonas ideales para picnic.

Quienes buscan deportes acuáticos también encuentran su lugar: las costas del río permiten practicar windsurf, kitesurf, remo y pesca. Las actividades están reguladas, lo que garantiza la seguridad y la preservación del ecosistema.

En el centro del pueblo hay opciones gastronómicas con foco en productos de río, parrillas y bares con vista al agua. También se puede visitar el muelle o recorrer ferias artesanales los fines de semana, donde se exhiben trabajos en madera, tejidos y alimentos caseros.

La costa de Punta Lara cuenta con espacios recreativos públicos, juegos para niños, bicisendas y zonas sombreadas por árboles centenarios. Es una propuesta pensada para familias, grupos de amigos o parejas que quieran reconectar con lo natural sin alejarse demasiado.

Cómo ir hasta Punta Lara

Desde la Ciudad de Buenos Aires, se puede acceder por autopista hasta La Plata y luego tomar el Camino Almirante Brown, que conduce directo a Punta Lara. El trayecto total demanda entre 45 minutos y una hora, dependiendo del tránsito.

Otra alternativa es utilizar transporte público. Hay trenes y colectivos que llegan a La Plata, desde donde se puede tomar un bus local hasta el centro de Punta Lara. Esta opción es económica y permite disfrutar el recorrido sin manejar.