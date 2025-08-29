Es el único perro de su raza, el más caro del mundo y lo compraron por 5,3 millones de euros: la historia de Cadabomb Okami







Un criador indio sorprendió al mundo al sumar a su colección un ejemplar exclusivo por el que desembolsó una cifra nunca antes vista.

El perro-lobo es actualmente el más caro del mundo y el único en su especie.

El nombre de Cadabomb Okami se volvió noticia internacional al convertirse en el perro más costoso del planeta. Justamente se habla de un ejemplar único, que es una mezcla de lobo con pastor caucásico, que a los 8 meses ya pesa 75 kilos y mide 30 pulgadas.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Su compra no pasó por inadvertida, el animal fue adquirido por un millonario indio que desembolsó 50 millones de rupias, que son equivalentes a unos 5,3 millones de euros. La compra se hizo conocida por la cantidad de dinero invertido, pero también por la apariencia de este perro-lobo.

Cadamob Okami 2

¿Quién es Satish, el millonario criador de perros? El comprador de Cadabomb Okami es S. Sathish, un criador de Bangalore que a lo largo de los años reunió más de 150 razas distintas en su finca de siete hectáreas. Ahí es donde sus animales reciben una dieta a base de carne cruda y son atendidos por seis cuidadores.

Sathish, de 51 años ya era conocido por sus compras fuera de lo común. En el 2023 ya había llamado la atención al pagar 3 millones de euros por un chow-chow con una apariencia muy similar a la de un panda Qinling. El ya comentó que su pasión siempre estuvo marcada por la búsqueda de ejemplares raros y difíciles de encontrar.

Además de su interés personal, el empresario convirtió a sus perros en un gran atractivo. Mucha gente se acerca a sacarse fotos y selfies con ellos, y hasta cobra entre 2.600 y 10.000 euros por exhibirlos en eventos. También reconoció que esto lo hace para que la inversión tenga un retorno. Con la llegada de Cadabomb Okami a su gigante finca, Sathish sumó a su colección al que ya es considerado el perro más caro del mundo y, probablemente, el primero de su especie.

Temas Millones

perros