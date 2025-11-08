El salón y terraza de Almagro donde la tradición y la primavera se encuentran para homenajear a Eva Perón

La Capitana es un bodegón y vermutería que rinde homenaje a la cocina local y a la historia de Eva Perón . Tapas, platos y aperitivos porteños se comparten con tangos y boleros de fondo, en un viaje hacia la época del primer peronismo. Recientemente, inauguró su vistosa y florida terraza, ideal para esta temporada.

Creada por Nicolás Quirno, un empresario gastronómico que fusionó sus pasiones —la cocina y la política—, La Capitana se ha erigido como un referente en Almagro . Este bodegón y vermutería temática invita a un viaje histórico a través de su ambientación, el trato cordial de su personal y los reconfortantes sabores del chef Adrián Euler, que honran la tradición culinaria local. La experiencia se completa con aperitivos clásicos, cócteles de la casa y una cuidada selección de vinos, ideales para brindar entre amigos.

El proyecto nació como un tributo a Eva Perón y a los años 40 y 50 , época del primer peronismo. El rincón ofrece un ámbito de sobria elegancia, con un estilo que recrea la ambientación de aquellas décadas. Actualmente, con la reciente inauguración de su terraza, que cuenta con un espacio a cielo abierto y otro semitechado con estufas para cuando baja la temperatura, además de flores y vitrales con imágenes de Eva Perón , más personas pueden disfrutar de una cena al aire libre.

Desde el momento en que se cruza el umbral de La Capitana, los visitantes son recibidos con una calidez que evoca la hospitalidad de antaño, además de un vermut de bienvenida , La Capitana, emblemático de la casa. El maitre (Simón) se presenta amablemente y se asegura de que cada comensal se sienta cómodo y bienvenido, creando una atmósfera cercana y familiar. Esta atención personalizada se extiende a los mozos, quienes, atentos a cada detalle, se esmeran para que la experiencia sea completa, sugiriendo opciones de la carta que se ajusten a los gustos y preferencias individuales. La carta, cuidadosamente diseñada, es un viaje culinario por los sabores más arraigados de la gastronomía local.

La Capiana - Salón

Para comenzar, entre las entradas más pedidas se encuentra la provoleta La Capitana, una pieza de queso provolone semiestacionado, macerado en oliva, orégano y pimentón ahumado, gratinado al horno de barro y servido con hojas de rúcula, bondiola estacionada y tomates cherry confitados, y la tortilla de papa rellena de queso ahumado y panceta ahumada. En cuanto a los principales, las estrellas —e imperdibles— son la Milanesa La Capitana, el plato favorito de Eva Perón -la clásica milanesa de ternera con papas fritas a caballo- y el Pastel del General, la comida predilecta de Perón, que combina ternera braseada al horno de barro y puré de papa seleccionada, condimentado con nuez moscada, capa de queso ahumado y gratinado de queso parmesano.

Bodegón La Capitana_Pakora de Veget

La sección de postres es un viaje nostálgico con delicias vintage como el vigilante de fresco y boniato, una reinterpretación del clásico que incluye dulce casero de boniato con notas cítricas y jengibre, queso fresco de campo con nueces partidas, y un delicado hilo de caramelo. Otra joya es el clásico Don Pedro, que deleita con helado de crema americana, crema chantilly, nueces y un toque de whisky. La barra, por su parte, es un compendio de historias. Se destaca el cóctel Leguisamo Solo, un homenaje a la canción de Gardel y al icónico jinete rioplatense, elaborado con lima, Caña Legui, vermú Rosso, hielo y soda.

Sumado a los shows de tango que suelen animar las veladas, La Capitana se erige como un verdadero viaje en el tiempo, un espacio donde la historia cobra vida a través de sus sabores, su musicalización y su ambientación dedicada a Eva Perón. Y para las tardes y noches de verano, su flamante terraza se convierte en el escenario ideal para disfrutar del aire libre y el encanto de Almagro.



Dirección: Guardia Vieja 4446, Almagro, CABA.