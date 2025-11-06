McDonald's inauguró un nuevo local en el Barrio Chino, el único del país con productos inspirados en la cocina oriental







El restaurante número 229 de McDonald’s en el país, celebra la diversidad y la integración cultural con una propuesta que une innovación, sustentabilidad y sabores inspirados en la cultura china.

El nuevo local está ubicado en La Pampa y Virrey Vértiz.

Arcos Dorados, el mayor franquiciado independiente de McDonald’s en el mundo, inauguró su nuevo restaurante en el Barrio Chino de Belgrano, un enclave cultural emblemático de la Ciudad de Buenos Aires.

El local número 229 del país, ubicado en La Pampa y Virrey Vértiz, se destaca por sus detalles únicos con guiños a la cultura china, como la tipografía utilizada, los faroles decorativos, la paleta de colores del interior y los arcos tradicionales que enmarcan la entrada y salida del AutoMac.

Como parte de esta apertura, McDonald’s presentó tres productos exclusivos inspirados en la gastronomía oriental, disponibles únicamente en este restaurante y por tiempo limitado. Estas opciones fusionan los clásicos de la marca con sabores del lejano oriente: los Chicken Pops, una versión diferente de los tradicionales nuggets de pollo, rebozados con panko y acompañados por salsa teriyaki; el sándwich Chicken Teriyaki, con una receta especial que incorpora salsa agridulce; y el Apple Pie Sundae, una reversión del postre icónico de la marca con pastel de manzana.

El nuevo restaurante refuerza el vínculo de McDonald’s con la diversidad cultural del barrio y su espíritu innovador, ofreciendo una experiencia gastronómica que conecta la identidad global de la marca con la riqueza local. La marca no solo abre un nuevo local: se integra a la vida del barrio, a sus símbolos y a su gente.

McDonalds barrio chino (2) “Este nuevo restaurante representa mucho más que una apertura, es un espacio que refleja nuestra vocación por innovar y por estar cada vez más cerca de la comunidad. Con su diseño, sus tecnologías y su propuesta gastronómica, buscamos que se convierta en un punto de encuentro para los vecinos del barrio y para todos los que quieran vivir una experiencia distinta”, expresó Fernando Arango, Gerente de Comunicaciones Corporativas de Arcos Dorados. Y agrega: “También será uno de los principales escenarios de nuestras acciones solidarias, como el Gran Día, que se celebrará el próximo 28 de noviembre y es la jornada más importante del año para la compañía”.

En línea con su programa Receta del Futuro, McDonald’s incorporó en este nuevo restaurante tecnologías y procesos que reducen el impacto ambiental: cuenta con recuperación de agua, equipos de aire acondicionado VRV, iluminación LED y un sistema de gestión inteligente de energía ERS. Este local cuenta con una superficie de 800 m², capacidad en su interior para 147 clientes y múltiples espacios diseñados para ofrecer comodidad, agilidad y entretenimiento: una cinta transportadora para los pedidos, novedad que se destacará frente a los otros restaurantes del país, junto con kioscos digitales, cartelería digital, AutoMac, Playland y un sector de McCafé. Con esta apertura, la compañía reafirma su compromiso con la innovación, la sustentabilidad y la generación de empleo joven, consolidando su liderazgo en el sector gastronómico del país.