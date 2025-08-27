Universidades de EEUU permiten mascotas en los dormitorios de estudiantes para dar apoyo emocional

Este tipo de compañía ayuda a la concentración y reduce el estrés de los que viven en el campus, logrando una mejora en el desempeño académico de los alumnos.

La ley federal exigió que las universidades públicas y privadas permitan animales en las viviendas estudiantiles. Sin embargo, cada vez más escuelas permitieron la presencia de mascotas pero con varias restricciones.

Una universidad ubicada en Florida, EEUU , llamada Eckerd College propone una convivencia con perros, gatos y otros animales domésticos en los dormitorios de los estudiantes con el propósito de incentivar el apoyo emocional para disminuir el estrés y la ansiedad y así, lograr una mejora en el desempeño académico de los alumnos.

Sophie Nocera , una estudiante de último año en Eckerd, expresó que probablemente conoce mejor los nombres de las mascotas que los de sus propios compañeros de clase . “Ocurrió lo mismo con muchos de los estudiantes. Cuando paseo a mi perro, escucho, ‘¡Oh, Dios mío, hola, Zuko!’ Es como si yo ni siquiera estuviera allí”, confesó Nocera.

Algunas universidades y colegios de todo el país dan la bienvenida a las mascotas en las residencias del campus, desde el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) hasta el Stephens College de Missouri , lo que ayuda a contribuir un ambiente más cálido y acogedor dentro del campus.

No todos los animales se permiten en la universidad

El MIT solo permitió gatos, en cantidades limitadas y en espacios previamente consultados. Mientras que en Eckerd, los estudiantes pudieron llevar a sus mascotas familiares para vivir con ellos en el campus después de su primer semestre. La universidad exigió que las mascotas hubieran sido parte de la vida hogareña de los estudiantes al menos seis meses antes de llegar al campus.

En la Universidad del Norte de Colorado, a los estudiantes que vivieron en tres de las más de una docena de residencias en el campus se les permitió tener perros y gatos. Los animales debieron tener al menos seis meses de edad y pesar hasta 18 kg. Los estudiantes estuvieron limitados a tener solo una mascota. Este otoño, la escuela tendrá la mayor cantidad de mascotas registradas en el campus desde que comenzó a permitirlas hace más de una década, afirmó Jediah Cummins, director ejecutivo de alojamiento.