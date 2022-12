Los ejemplos de liderazgo que deja el caso Lionel Messi

Enfundado en su brazalete, se convirtió en el auténtico líder del equipo dentro y fuera de la cancha. Marca la línea a seguir en el campo de juego y en la sala de prensa. Sus habilidades le permiten ponerse al frente de un grupo para indicar el camino e influir de forma positiva en su marcha.

messi penal polonia qatar Agencia NA

Sus conocimientos, su manera de relacionarse con los demás y su capacidad para tomar decisiones, gestionar crisis o contener a los integrantes de un grupo son una de las tantas pruebas.

De hecho, su primer discurso a la afición en el Gamper ya fue toda una declaración de intenciones. Ambicioso como es, no tuvo reparos en recalcar que el gran objetivo era la Champions, el más importante de todos los títulos. El primer día marcó claramente la línea. Aquí se va a por todas.

Cuesta arriba, cuesta abajo

Las emociones son un desafío clave para cualquier líder. Son las responsables de ponernos en movimiento, quedarnos en el lugar o incluso retroceder. Así como en una Pymes hay momentos en que uno toca el cielo y después el suelo, la celeste y blanca no esperaba comenzar el mundial con una derrota ante Arabia Saudita.

¿Cómo seguir tras el golpazo? Messi ya no es el de la cabeza gacha, sino quien alienta en el entretiempo. El liderazgo parte de una actitud y del comportamiento. La clave es lo motivacional, la capacidad de dimensionar racionalmente y de sobreponerse a las dificultades con cierto compromiso, colaboración y estar todos en la misma sintonía. El líder analiza el entorno y el contexto de cada situación para poder arengar y contagiar de optimismo a su grupo.

messi selecc.jpg

El liderazgo futbolístico lo tuvo siempre, ahora también es un líder dentro y fuera de la cancha. Messi es el de las frases emotivas, las ideas claras y frases cortas. Es ell líder que toca los corazones con pocas y bien dichas palabras. Es amable, se interesa por sus compañeros, está pendiente de ellos, les pregunta por tal o cual situación de sus clubes, les demuestra que está al tanto de lo que les pasa. Messi es una palabra respetada en el vestuario de la Selección.

"Leo transmite ser líder porque cada vez que agarra la pelota sabés que algo puede pasar. Es un líder no demostrativo, pero en la cancha con cualquier detalle ya te contagió", ilustró alguna vez el Kun para referirse al liderazgo del ganador de siete Balones de Oro.

Los ingredientes del Liderazgo

Ser capitán no es sinónimo de ser un buen jugador. El líder debe tener la capacidad de levantar e ilusionar a un equipo. El jugador tiene una especie de liderazgo situacional, democrático, ágil, dinámico y horizontal que ganó con respeto y resultados. Le da espacio al crecimiento de sus compañeros, y fortalece los mecanismos que permitirán el futuro traspaso a una nueva conducción.

En el equipo no se percibían niveles jerárquicos, sino que existe una distribución de responsabilidad con claros roles y con intercambiabilidad. Resonante en su función de líder, su arenga en la previa de la final en el Maracaná tensó las cuerdas emocionales del país futbolero a quince días del debut en Qatar.

Y se consagró con el máximo galardón de la Copa América 2021, tras vencer en la final a Brasil. Una hazaña que pareció épica: ganar de visitante al principal rival del país y cortar la racha de 28 años sin títulos internacionales.

Vibrante, comprometido y dispuesto a dar todo por los colores, desmiente años de crítica que lo pintaban como un astro único con la pelota, pero ensimismado y distante. Todos en el equipo saben de su entrega en los entrenamientos y de su insistencia por jugar los partidos y de quedarse horas practicando tiros al arco cuando muchos ya están en las duchas.

lionel messi qatar mexico Telam

Pasión por el fútbol

Convicción, empatía, humildad, integridad moral, compromiso, aprender a tolerar las críticas y la frustración, poder adaptarse a los cambios y tener capacidad mental de reconversión para lograr la meta son algunos de los condimentos que moldean al buen líder.

La empatía es también una cualidad muy necesaria porque hay que entender al equipo, en su conjunto, y a las particularidades de sus miembros para exprimir el máximo partido de los talentos de cada integrante. Las consignas son sentir pasión por lo que se hace, tener visión de largo plazo, pero saber actuar en el corto plazo, aprender de la adversidad y administrar un equilibrio entre el coraje para asumir riesgos y la prudencia

Para que esas actividades se traduzcan en resultados positivos, este debe trabajar en ello. Y Messi llevó a todo un plantel, a todo un país, y a gran parte de los aficionados al fútbol del mundo, a querer ser un poco parte de ese, su sueño. Los líderes nos llevan a lugares mejores. Eso nos hace seguirlos.

No hay una receta única en la construcción de los liderazgos. Se dan, se ganan, pero no se fuerzan. El poder para influir sobre los demás exige entender que toda la gente quiere hacer las cosas bien y que la pasa mal si no lo consigue.

El fútbol es un trabajo en conjunto en el que la convicción y el rol de cada miembro son determinantes. La obtención del éxito encuentra conexión con un alto rendimiento tanto en el deporte como en el ámbito corporativo. Y si un líder se siente en una zona de confort es porque el éxito está por desaparecer. Para continuar liderando la carrera, lo que realmente importa es el rendimiento. El Diez conoce la lección para llevar a la Scaloneta de la mano rumbo a una gran consagración internacional.