Los elefantes se ven mejor con Cameron

El segundo episodio es el mas dramático no solo por el entorno sino debido a que el elefante del desierto está en mayor peligro de extinción que los demás. Quedan solo 150 y en el momento del rodaje se ve el nacimiento del primer elefantito bebe en 8 años, Pero los episodios de la selva tropical y los elefantes asiáticos disparan la calidad de la serie a un nivel extraordinario, con senderos en la jungla que convierten la selva en una especie de zona de tránsito filmado con tomas aéreas, o los rebeldes paquidermos piqueteros del sudeste asiático que interceptan los camiones con caña de azúcar, y les quitan lo que los elefantes consideran un peaje razonable por su carga. El momento culminante, filmado con visión nocturna que negativiza los animales cuando es de noche y en el máximo silencio a pesar de sus varias toneladas de peso y su tamaño, colocan troncos sobre cercos electrificados para invadir y comer un cultivo de frutas.

Los cuatro episodios tienen imágenes estupendas y de un tono armonioso que, si bien señala los problemas ecológicos, lo hace de un modo digno de la belleza visual y la ternura de estos animales inteligentísimos. Natalie Portman realiza una narración en off un poco convencional y no siempre a la altura del conjunto. Teniendo en cuenta el antecedente de “Secretos de las ballenas” y los seres marinos alienígenas de “Avatar 2”, no sería raro que alguno de estos misterios develados de los elefantes reaparezcan en la creación de un alien paquidérmico en alguna de las próximas secuelas de “Avatar”.