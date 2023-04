Luque-Sastre: el FdT ya tiene su fórmula en Chubut

Lo cierto es que Sastre realizó su propio “renunciamiento” y, a la vez, le puso un freno a La Cámpora que venía levantando la cabeza y pidiendo lugar tras lo conseguido en las elecciones de Trelew y luego de las críticas del intendente de Dolavon, Dante Bowen, al jefe comunal de Comodoro Rivadavia por el eventual adelantamiento.

“Vamos a trabajar fuerte con Juan Pablo como siempre lo hemos hecho. Con convicción, siendo protagonistas y mostrando todo lo que hemos hecho y todo lo que hay por hacer. Yo quiero que sepan que es un anhelo personal también ser gobernador de la provincia, pero a veces es bueno que quienes tenemos las responsabilidades, los dirigentes, sepamos que hay que priorizar el bienestar del conjunto o el esquema de armado, no podemos permitir ir en distintas fracciones y no garantizar un resultado como espacio político o como sector político y eso creo que es lo que tiene que primar y habla bien de la dirigencia política”, explicó Sastre quien de esta manera también se quedó fuera de la posibilidad de competir en 2027.

Armado local

A nivel local, el Frente de Todos entiende que debe armarse cuanto antes para dar la pelea provincial. Más teniendo en cuanta que Juntos ya dejó trascender la fórmula con nacho Torres y Gustavo Menna a la cabeza. Sin embargo, también se sabe que hoy la referencia nacional no genera buenos augurios. De ahí la necesidad de 17 provincia de desdoblar.

En ese marco, el propio Luque dio su parecer sobre la actualidad sin dejar de lado cuál es la situación en concreto a nivel nacional. “Hoy en día a la gente no le alcanza la plata y ante esa situación es muy difícil que la población este feliz y contenta”, sostuvo. Y recordó que “la gente no puede pagar el alquiler, ni los servicios, ni los alimentos básicos. Con las cosas así, no podemos pretender que a nivel nacional tengamos un proyecto ganador”.