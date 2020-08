Los consejos de Nieto a Macri: copiar a Cristina y denunciar persecución judicial

MENSAJE NIETO.jpg

El cuerpo del mensaje es extenso y revela también cierta admiración de Macri por la estrategia que implementó la hoy vicepresidenta cuando abandonó el ejercicio de poder en 2015 y pasó al llano. Nieto estudió y detalló, mes a mes, cada uno de los pasos y cada una de las publicaciones que realizó Cristina Kirchner durante cada hito de 2016. "En torno al contenido, siempre fue coherente con su relato, criticando nuestra gestión y nuestros valores en todos sus aspectos -desde lo ideológico y lo pragmático, vaciamiento del estado, el neoliberalismo de Macri, la corrupción M, etc.-, sin realizar ningún tipo de autocrítica, alegando una persecución política y recostándose sobre sus más fieles seguidores y grupos de afinidad", explicó Nieto.

En otro párrafo, el secretario se dirige en forma directa a Macri, develando así que era el expresidente el destinatario de ese mensaje: "En junio 2016 comienza a publicar periódicamente -casi semanalmente- cartas a la ciudadanía en su Facebook, sobre distintos temas (persecución política, críticas a la gestión, militancia K, etc). Seguirá publicando estas cartas hasta fin de año y los temas irán variando según la coyuntura, pero en general casi todas son críticas a la gestión o a tu figura".

Como conclusión de ese extenso seguimiento a la estrategia comunicacional de Cristina de Kirchner, Nieto termina realizándole una serie recomendaciones a Macri, donde le sugiere que rescate e imite algunos recursos discursivos de quien fuera antecesora, que van desde la publicación de cartas digitales "operando en medios de prensa para que la levanten", hasta la realización de entrevistas mensuales "en medios amigos".

Además, en esa misma anotación, el secretario privado de Macri también le advierte por la falta de voceros que salgan a "destacar" su gestión, un reproche que fue una constante en las últimas reuniones de zoom que llevaron adelante los referentes de Juntos por el Cambio.

Este mensaje se suma a los revelados anteriormente por Ámbito, donde Nieto le pide a Macri por un relato que explique la causa espionaje ilegal para así instalarlo en los medios.

Particularmente el 8 de junio, Nieto escribió un mensaje donde le advierte a Macri que tanto Cristina de Kirchner como Santiago Cafiero se habían hecho eco de la denuncia por espionaje, por lo que entendía que era momento de salir a "instalar que hay una persecución" en su contra: "Buen día, Mauricio. Esto publicó CFK recién. Sumado a su saludo de ayer por el día del periodista, en el que también te acusa de espionaje, y las críticas de Cafiero del fin de semana, creo que es un buen escenario para empezar a instalar que hay una persecución político judicial cuyo único objetivo es distraer la atención de la situación social y económica de Argentina (Es similar a lo que hizo ella en 2016). Están viniendo con todo, y calculo que va a ser peor. No digo para que lo hagas vos directamente, pero si para empezar a decirlo en off y para que nuestros voceros lo empiecen a instalar. Ella está muy subida al tema, eso le va a dar credibilidad a nuestra denuncia de persecución, nos está dando el pie perfecto (y no creo que pare)", le escribió Nieto al ex Presidente pasadas las 5 de la tarde.

Todos los mensajes en encontraban en el bloc de notas de Nieto, que escribía previamente allí lo que después mandaba por whatsapp, y "fueron recuperados gracias a la actividad de extracción forense practicado sobre dicho dispositivo". Todo forma parte de la causa judicial que se tramita en Lomas de Zamora y por la que Nieto está convocado a prestar declaración indagatoria por su presunta vinculación a la banda de espías, de acuerdo a las pruebas surgidas de su teléfono.