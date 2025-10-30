Donald Trump ordena una drástica reducción al límite de refugiados que puede recibir EEUU por año







La medida se dio a conocer este jueves, y organizaciones de DDHH del país norteamericano expresaron su rechazo a la decisión impulsada por la agenda anti inmigración del gobierno republicano..

El gobierno de EEUU bajó notablemente la cantidad de refugiados que recibirá el país, a partir de 2026. CNN

El presidente de EEUU, Donda Trump, redujo a 7500 el número de refugiados que se permiten por año en el país. El anuncio se dio este jueves, y suspende el papel tradicional de EEUU como refugio para quienes huyen de la guerra y la persecución. La decisión se da en el contexto de las medidas antinmigración que pregona Trump, desde su llegada al poder en enero de este año.

No se dio ninguna razón para las nuevas cifras, que se publicaron en un aviso en el Registro Federal y representan una pronunciada disminución respecto al límite máximo de 125.000 personas, establecido el año pasado en el mandato del expresidente demócrata Joe Biden.

Associated Press informó previamente que el gobierno estudiaba la posibilidad de admitir tan solo 7.500 refugiados, en su mayoría sudafricanos blancos. En el aviso de que a partir de 2026 bajara considerablemente el número de refugiados a recibir, estaba "justificada por preocupaciones humanitarias o favorece de alguna otra forma los intereses nacionales" Por otro lado, no se mencionó la admisión de ningún otro grupo específico, además de los sudafricanos blancos, conocidos también como afrikáners.

trump a bordo del Air Force One Mark Schiefelbein - AP “Otras víctimas de discriminación ilegal o injusta en sus respectivos países de origen” serán considerados como refugiados, según el aviso, en el que no se dan detalles sobre quiénes podrían ser tales víctimas. La reducción del límite representa otro golpe para el programa de refugiados de larga data que, hasta hace poco, gozaba de apoyo republicanos y demócratas.

Trump suspendió el programa de refugiados en su primer día en el cargo y, desde entonces, solo ha ingresado al país un pequeño número de personas, en su mayoría sudafricanos blancos.

Organizaciones de de DDHH denuncian el bajo número de refugiados que recibirá EEUU a partir de 2026 Varios grupos que trabajan en el reasentamiento de refugiados dijeron que el anuncio era una abdicación del papel histórico del país en dar la bienvenida a refugiados de todo el mundo. “Esta decisión no solo reduce el límite máximo de admisiones de refugiados, reduce nuestra posición moral”, afirmó Krish O’Mara Vignarajah, presidenta y directora ejecutiva de Global Refuge, una de las agencias de reasentamiento a nivel nacional. “Concentrar la gran mayoría de las admisiones en un solo grupo socava el propósito del programa, así como su credibilidad”.