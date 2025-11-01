Nicolás Maduro llamó a mantener la calma en el conflicto con EEUU







El mandatario habló durante una emisión televisiva. En su mensaje, también llamó a la unidad nacional.

Maduro le pidió al pueblo venezolano que "mantengan la calma". LA Times

En medio del conflicto con Estados Unidos, Nicolás Maduro llamó a los ciudadanos de Venezuela a conservar la serenidad y la cohesión del país ante las recientes advertencias militares provenientes del gobierno de Donald Trump . Durante una transmisión por la televisora estatal, expresó: “Nos han subestimado siempre, hoy quieren imponer una agenda permanente de amenaza de guerras, amenazas militares y guerra psicológica; yo siempre le digo al pueblo de Venezuela: nervios de acero, calma y cordura y máxima unión nacional”.

El líder del régimen afirmó que esa actitud "representa la clave para impedir que el país se aparte del rumbo de reconstrucción económica y fortalecimiento productivo". Según sostuvo, "solo la estabilidad y el consenso interno permitirán avanzar en la recuperación social y en la diversificación de la economía nacional".

Rechazo a la injerencia extranjera Las declaraciones de Maduro ocurrieron durante el Encuentro de Parlamentarios del Gran Caribe por la Paz de la Región, celebrado en Caracas, donde denunció lo que calificó como una “agresión bárbara” contra los pueblos caribeños por parte de Estados Unidos. Aseguró que ese país ha ejecutado “ejecuciones extrajudiciales” en el mar Caribe, lo que consideró una violación directa a la soberanía de las naciones vecinas.

maduro trump Las palabras de Maduro tuvieron lugar en el Encuentro de Parlamentarios del Gran Caribe por la Paz de la Región. El presidente también destacó la relevancia de la cooperación entre los parlamentos del continente para activar la Delegación de Paz del Caribe y América Latina, con el objetivo de fortalecer los mecanismos de diálogo y defensa de la independencia regional.

Finalmente, Maduro reiteró que el pueblo venezolano “continuará viviendo en paz y en la construcción de su propio modelo democrático”. Con ese mensaje, reafirmó su convicción de que el país puede sostener su estabilidad frente a las presiones externas y seguir consolidando un modelo político autónomo y participativo.

EEUU se prepara para bombardear instalaciones militares en Venezuela "en cuestión de días u horas" EEUU se prepara para bombardear en cualquier momento instalaciones militares dentro de Venezuela en una escalada contra el régimen de Nicolás Maduro. La información fue reportada este viernes por el Miami Herald y The Wall Street Journal con base en fuentes cercanas a la administración de Donald Trump. Los ataques desde el aire podrían ocurrir "en cuestión de días o, incluso, horas", señaló el diario miamense, mientras que el medio neoyorquino matizó que "el presidente no tomó una decisión final sobre ordenar bombardeos en tierra". La ofensiva busca presionar a Maduro para que abandone el poder, de acuerdo con los funcionarios citados por los medios, que también afirman que el ataque es para desmantelar al Cartel de Los Soles y las redes de narcotráfico de Venezuela.