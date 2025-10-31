EEUU se prepara para bombardear instalaciones militares en Venezuela "en cuestión de días u horas"

Medios de EEUU lo informaron en diálogo con funcionarios de Trump. En esa línea, sostuvieron que el tiempo de Maduro "se está agotando".

La ofensiva busca presionar a Maduro para que abandone el poder según funcionarios citados por medios de EEUU.

EEUU se prepara para bombardear en cualquier momento instalaciones militares dentro de Venezuela en una escalada contra el régimen de Nicolás Maduro. La información fue reportada este viernes por el Miami Herald y The Wall Street Journal con base en fuentes cercanas a la administración de Donald Trump .

Los ataques desde el aire podrían ocurrir "en cuestión de días o, incluso, horas", señaló el diario miamense, mientras que el medio neoyorquino matizó que "el presidente no tomó una decisión final sobre ordenar bombardeos en tierra".

La ofensiva busca presionar a Maduro para que abandone el poder, de acuerdo con los funcionarios citados por los medios, que también afirman que el ataque es para desmantelar al Cartel de Los Soles y las redes de narcotráfico de Venezuela.

"Los potenciales blancos bajo consideración incluyen puertos y aeropuertos controlados por los militares que presuntamente se usan para traficar drogas, entre ellos instalaciones navales y pistas aéreas, de acuerdo con uno de los funcionarios", informó el Wall Street Journal.

En tanto, el Miami Herald citó a una fuente que dijo que el tiempo de Maduro "se está agotando" , pues ahora "hay más de un general dispuesto a capturarlo y entregarlo". No obstante, los funcionarios rechazaron aclarar si el gobernante venezolano sería uno de los objetivos de los bombardeos.

Trump reiteró, el pasado martes, que detendrá la entrada de drogas "por tierra", tras casi dos meses de bombardeos a quince lanchas en el Pacífico y el Caribe, que han dejado 61 persona muertas y tres sobrevivientes desde el pasado 1 de septiembre.

"Los potenciales blancos incluyen puertos y aeropuertos controlados por los militares", informó el Wall Street Journal.

La palabra oficial de Trump niega a sus funcionarios

El presidente Donald Trump desmintió este viernes que su Ejército esté ultimando planes para atacar objetivos militares en Venezuela. Su respuesta fue un tajante "no" a la pregunta de si tomó dicha decisión, de acuerdo con Europa Press.

Previamente, la secretaria adjunta de prensa de la Casa Blanca, Anna Kelly, desmintió la información y le recordó al Miami Herald que cualquier anuncio de este calibre "queda en manos del presidente estadounidense".

EEUU hundió otra narcolancha en el Pacífico: nueva operación militar en medio de la controversia por la masacre en Río

Estados Unidos hundió otra embarcación presuntamente vinculada al narcotráfico en el océano Pacífico, dejando un saldo de cuatro muertos. El hecho fue confirmado por el secretario de Defensa norteamericano, Pete Hegseth, a través de su cuenta oficial en X, y se suma a una serie de ataques similares que elevan la tensión regional tras la masacre ocurrida días atrás en Río de Janeiro.

De acuerdo con el propio Hegseth, “por orden del presidente Trump, el Departamento de Guerra ejecutó hoy un ataque cinético letal contra otra embarcación de narcotráfico operada por una organización terrorista designada en el Pacífico oriental”.

Desde que la Casa Blanca inició su campaña militar, a comienzos de septiembre, ya se registraron 15 ofensivas de este tipo en aguas latinoamericanas. En total, 61 personas fueron ejecutadas extrajudicialmente, mientras que solo dos (un colombiano y un peruano) lograron sobrevivir y fueron posteriormente extraditados.