Alarma sanitaria en Nueva York por un brote de sarampión + Agregar ámbito en









La gobernadora Kathy Hochul emitió la medida tras registrarse un incremento de contagios en distintos puntos del estado y siete nuevos casos confirmados recientemente en la ciudad.

Nueva York activa la emergencia sanitaria por un brote de sarampión.

Nueva York declaró el estado de emergencia sanitaria ante el aumento de casos de sarampión registrado en los últimos meses. La decisión fue tomada por la gobernadora Kathy Hochul y es la primera de estas características adoptada en el país desde el comienzo del actual repunte de la enfermedad.

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La decisión quedó establecida mediante una orden ejecutiva que busca reforzar la respuesta sanitaria frente a la propagación del virus. Según los datos incluidos en el documento, el estado acumulaba 108 casos hasta el 3 de octubre, de los cuales 92 fueron detectados desde el 15 de julio.

La mayor parte de los contagios se concentra en comunidades rurales de 18 condados donde los niveles de vacunación son más bajos. En la ciudad de Nueva York se confirmaron siete casos, mientras que los restantes se registraron en otras zonas del estado.

Como parte de las medidas adoptadas, las autoridades ampliaron el grupo de profesionales habilitados para aplicar la vacuna triple viral, que protege contra el sarampión, las paperas y la rubéola. También se autorizó a enfermeros registrados a solicitar pruebas para personas con sospecha de la enfermedad y a farmacéuticos a vacunar a niños a partir de los dos años.

La emergencia comenzó a regir de manera inmediata y permanecerá vigente hasta el 4 de noviembre. Además, el gobierno estatal puso en funcionamiento un panel de seguimiento para que la población y los funcionarios puedan consultar información sobre la evolución de los contagios y los riesgos en cada zona.

El sarampión vuelve a poner en alerta a Nueva York. Sarampión en EEUU: casos, muertes y baja vacunación El brote se da en un contexto de crecimiento de la enfermedad en otras regiones del país. En Pensilvania, estado vecino, las autoridades informaron más de 1.000 casos y cinco muertes vinculadas al sarampión durante 2026. A nivel nacional, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) contabilizaban 3.887 casos confirmados hasta el 1 de octubre. La agencia recomienda dos dosis de la vacuna triple viral como la principal herramienta para prevenir la enfermedad. La cobertura de vacunación entre los niños que asisten al jardín de infantes en Estados Unidos cayó al 92,4% durante el ciclo escolar 2025-2026, por debajo del 95% considerado como objetivo de cobertura para mantener una protección comunitaria elevada.