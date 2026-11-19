Castaños en flor, pintado en 1890, se convirtió en la cuarta obra más cara vendida en una subasta y alcanzó un precio inédito para el artista neerlandés.

“Castaños en flor” fue pintado por Vincent van Gogh en 1890, durante los últimos meses de vida del artista.

La pintura “Castaños en flor”, de Vincent van Gogh , se vendió por u$s190.430.000 en una subasta de Sotheby’s en Nueva York y se convirtió en la cuarta obra más cara jamás adjudicada en un remate. El cuadro, realizado en 1890, pertenecía a la colección del matrimonio argentino integrado por Carlos Pedro Blaquier y Nelly Arrieta de Blaquier y estableció un nuevo récord para el artista neerlandés.

La operación se concretó el miércoles y el precio final incluyó las comisiones de la casa de subastas. La puja comenzó en u$s135 millones y alcanzó un precio de martillo de u$s165 millones, después de poco más de tres minutos de ofertas. El comprador se encontraba en la sala. Antes del remate, Sotheby’s había estimado que la obra podía alcanzar los u$s180 millones.

Con esta venta, “Castaños en flor” superó el récord anterior de Van Gogh, que pertenecía a “Huerto con cipreses” , vendido por u$s117,2 millones en Christie’s de Nueva York en noviembre de 2022.

La obra subastada retrata un paisaje nocturno de Auvers-sur-Oise, en Francia, donde el artista pasó sus últimos dos meses de vida. En la escena aparecen tres mujeres con vestidos coloridos debajo de un castaño, mientras un hombre vestido con ropa de trabajo azul camina en dirección contraria.

La pintura no se había exhibido públicamente durante al menos 50 años. Antes del remate, los descendientes de Samuel Fischer, un editor judío alemán, reclamaron la propiedad de la obra y sostuvieron que había sido vendida en 1936 bajo presión nazi, cuando la familia abandonaba Alemania.

La obra perteneció a la colección del matrimonio argentino integrado por Carlos Pedro Blaquier y Nelly Arrieta de Blaquier.

La víspera de la subasta, Sotheby’s informó que los actuales propietarios y los herederos de Fischer habían alcanzado un acuerdo, aunque no se difundieron los detalles. La casa de remates también señaló que una investigación exhaustiva sobre la procedencia del cuadro no había encontrado pruebas de que hubiera sido vendido de manera forzada o por debajo de su valor. Los herederos de la familia Blaquier confirmaron la existencia del entendimiento.

La colección Blaquier-Arrieta recaudó más de u$s411 millones

La subasta incluyó 12 obras impresionistas y modernas de la colección Blaquier-Arrieta, que en conjunto alcanzaron los u$s411.970.000. La cifra quedó por debajo de la estimación inicial de Sotheby’s, que calculaba una recaudación de u$s450 millones.

La segunda pieza más destacada fue “Arlequín”, de Paul Cézanne, que se vendió por u$s111.010.000, frente a una estimación inicial de u$s120 millones. El resultado la convirtió en la segunda obra más cara del artista vendida en una subasta.

Entre las demás piezas, “En Canot (Jeune fille à la barque)”, de Pierre-Auguste Renoir, alcanzó los u$s27,5 millones; “Place Théâtre-Français, soleil d’après-midi en hiver”, de Camille Pissarro, llegó a u$s24,2 millones; y “Le Jardin des Tuileries”, de Claude Monet, se vendió por u$s20,23 millones.

También se remataron “Avant la course”, de Edgar Degas, por u$s18 millones; “Fleurs dans une coupe”, de Paul Gauguin, por u$s6,07 millones; “Bateaux au port de Collioure”, de André Derain, por u$s5 millones; y “Femme assise de profil vers la gauche”, de Henri de Toulouse-Lautrec, por u$s3,902 millones. Otras obras de Maurice de Vlaminck, Alfred Sisley y Camille Pissarro completaron la subasta.

Carlos Pedro Blaquier presidió la empresa azucarera Ledesma entre 1970 y 2013, mientras que Nelly Arrieta de Blaquier estuvo al frente de la Asociación Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes entre 1977 y 2011. La pareja reunió su colección a lo largo de varias décadas. La mayoría de las obras permaneció en ámbitos privados y, desde 2019, parte de la colección se encontraba en Luxemburgo.