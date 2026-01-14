EEUU anunció el inicio de la segunda fase del plan de paz para Gaza y un "gobierno tecnocrático" + Seguir en









Washington confirmó el inicio una nueva etapa del acuerdo que prevé la desmilitarización total del territorio y la conformación de una administración tecnocrática de transición, bajo supervisión internacional.

Steve Witkoff, enviado especial de EEUU para Medio Oriente, anunció el inicio de la fase dos del plan de paz para Gaza. Uno de los puntos del acuerdo consiste en que Hamás no integrue la nueva cúpula de poder. Europa Press/Contacto/Omar Ashtawy

EEUU anunció este miércoles el comienzo de la segunda fase del plan de paz en la Franja de Gaza. Esta parte del pacto consiste en la desmilitarización de la región de más de dos millones de habitantes y la creación de un "gobierno tecnocrático", una novedad en la región. Además, la cúpula del nuevo gobierno no podrá estar integrado por miembros de la organización islámica Hamás.

Steve Witkoff, un enviado especial por parte de EEUU para garantizar la paz entre Israel y Palestina, se expresó en redes sociales sobre el inicio de la segunda fase: "Hoy, en nombre del Presidente Trump, anunciamos el lanzamiento de la fase dos del plan de 20 Puntos del presidente para poner fin al conflicto de Gaza, pasando del alto el fuego a la desmilitarización, la gobernanza tecnocrática y la reconstrucción".

Esta fase prevé la creación de un gobierno palestino tecnócrata de transición, según detalló el emisario Witkoff. El nombre para esta junta que gobernaría por "un tiempo" en la Franja, será el Comité Nacional para la Administración de Gaza. Además, la segunda fase busca desarmar militarmente el enclave y a todo el personal no autorizado para portar armas y reconstruir el devastado territorio, en el que aún miles de palestinos viven en carpas precarias.

"EEUU espera que Hamás cumpla plenamente con sus obligaciones, incluido el retorno inmediato del último rehén fallecido. De no hacerlo, las consecuencias serán graves", advirtió Witkoff.

La primera fase del plan de paz en Gaza gaza En primer lugar, el plan de paz para la Franja de Gaza implementó el alto al fuego, la liberación de rehenes por parte de Hamás e Israel y el despliegue de ayuda humanitaria, que se mantenía bloqueado por las tropas del Fuerzas de Defensa de Israel.

A pesar de tener estas metas, lejos estuvieron de cumplir a raja tabla. Según Reuters, 440 palestinos fueron asesinados a manos de tropas israelíes desde el acuerdo firmado el 10 de octubre de 2025 y Hamás aún no entrego los restos de un civil israelí. Por otro lado, la entrega de "ayuda humanitaria histórica" que relató Witkoff, alivió un poco la situación extrema que se vivía en la Franja de Gaza. El emisario de Trump agradeció a Egipto, Turquía y Catar por su papel de mediadores entre Israel y Hamás. EEUU no ha dado detalles de quiénes integrarán el gobierno de transición para Gaza, que estará supervisado por una Junta de Paz presidida por el propio Trump. Uno de los puntos más delicados de esta segunda fase es la desmilitarización de Hamás. En diciembre, el secretario de Estado Marco Rubio, señaló que este desarme podría ser parcial y no necesariamente total, siempre que el grupo islamista palestino quede incapacitado para atacar a Israel en el futuro.