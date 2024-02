Ante una multitud en Brasil, Jair Bolsonaro denunció una persecución judicial en su contra

Con un chaleco antibalas por debajo de una camiseta de la selección brasileña de fútbol, Bolsonaro aseguró: "Pasé mucho tiempo perseguido y esta persecución aumentó cuando dejé la presidencia; hicimos la transición, salí de Brasil y esta persecución no terminó, me investigan por joyas, por dinero enviado al exterior, por molestar a una ballena, ahora me acusan de dar un golpe, golpe es tanques en la calle, conspiración con empresarios y políticos, nada de eso ocurrió", lanzó el exmandatario.