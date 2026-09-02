Brasil: piden la renuncia de juez Alexandre De Moraes, tras un escándalo de corrupción + Agregar ámbito en









El magistrado responde al Supremo Tribunal Federal y tuvo la decisión final en la sentencia contra Jair Bolsonaro. Lo vinculan al exCEO del Banco Master, Daniel Vorcaro.

De Moraes figuró como redactor de un contrato por 50 millones de reales con el exbanquero Vorcaro.

El juez de Brasil Alexandre de Moraes, uno de los miembros más poderosos del Supremo Tribunal Federal del país carioca, quedó envuelto en un escándalo por su presunta vinculación con el exbanquero Daniel Vorcaro, actualmente preso tras ser acusado de estafas multimillonarias con el Banco Master. Se trata de un hecho sin precedentes, tras revelarse indicios de esa relación que implicó chats y acuerdo millonarios en los que también está involucrada la esposa del magistrado.

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De Moraes se hizo conocido tras la sentencia domiciliaria al expresidente Jair Bolsonaro, luego del intento de golpe de Estado en las últimas elecciones que lo vieron perdedor ante Lula da Silva. En tanto, el candidato a presidente Flávio Bolsonaro, hijo del exmandatario, pidió públicamente la renuncia del magistrado además de que su propia esposa también figura vinculada a Vorcaro, exCEO de Master.





"Me acabo de enterar de la presencia de partidarios del PT en la puerta de mi casa. ¡Me alegra que ya estén en las calles pidiendo el juicio político contra Alexandre de Moraes! El 7 de septiembre, en la Avenida Paulista, a las 15:00 horas, será nuestro turno de protestar: ¡FUERA LULA, FUERA MORAES!", escribió el candidato en su cuenta de X.

Acabo de tomar ciência da presença de petistas na porta de minha casa.



Fico feliz que eles já estejam nas ruas pedindo o impeachment de Alexandre de Moraes!



Dia 7 de setembro, na Av. Paulista, às 15:00, será a nossa vez de protestar: “FORA LULA, FORA MORAES!” pic.twitter.com/Rf6QJdC0sm — Flávio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) September 2, 2026 Alexandre de Moraes, el juez más poderoso de Brasil en medio de un escándalo por estafas De acuerdo con la investigación, se hallaron numerosos mensajes de texto entre el juez y el banquero durante los últimos dos años, además de confirmarse varios encuentros presenciales. El medio Folha de Sau Paulo indicó que si el magistrado no dimite, el Senado deberá destituirlo directamente, a la vez que ya desde antes de estas últimas revelaciones "el límite de tolerancia ante la relación indebida" de ambos ya se había alcanzado.

"Un contrato de 131 millones de reales entre el Banco Master y el despacho de la esposa de De Moraes, sumado a las comunicaciones con el magistrado en vísperas de la detención del empresario (...) dejaban pocas dudas sobre la gravedad de dicha relación", aseguró el medio.

Un contrato de 131 millones de reales entre el Banco Master y el despacho de la esposa de De Moraes, figura entre los hechos juzgados. Foto: Terra24h Además, citó el medio, en el informe policial De Moraes figuró como redactor del contrato multimillonario en el que se negoció otro acuerdo por 50 millones de reales, con otra empresa propiedad de Vorcaro. En ese sentido, el sábado anterior a la detención del banquero, este quiso saber si debía estar fuera del país el lunes. Una polémica sin precedentes Otro nombre que figura es el del fiscal Paulo Gonet, quien solicitó la anulación del informe policial y también figura en mensajes con Vorcaro, un hecho que genera "incertidumbre sobre posibles consecuencias jurídicas", aseguró Folha. Expertos consultados por ese medio destacaron el carácter inédito de la situación, dado que corresponde a la Fiscalía General de la República solicitar la investigación de ministros del STF y de otras autoridades con fuero especial juzgadas por dicho tribunal, como presidentes, vicepresidentes y miembros del Congreso Nacional. En ese sentido, el fiscal general adoptó "una medida opuesta y solicitó la nulidad del informe de la Policía Federal que señalaba las sospechas". Los hechos salieron a la luz después de que el ministro André Mendonça, ponente del caso Master en el Supremo, levantara la reserva sobre parte de los documentos.