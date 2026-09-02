Dinamarca refuerza su presencia en Groenlandia tras las crecientes tensiones en el Ártico con EEUU

Donald Trump reclamó en varias ocasiones el control de la isla por motivos de seguridad nacional y cuestionó la capacidad de Copenhague para proteger la región. Tanto las autoridades locales como el Gobierno danés rechazaron sus pretensiones.

Crece la presencia militar de Dinamarca en Groenlandia ante la tensión ártica con EEUU.

Dinamarca comenzó a enviar reclutas a Groenlandia mientras acelera sus planes para fortalecer la defensa del Ártico después de las reiteradas pretensiones de Estados Unidos sobre el territorio.

Los jóvenes integran la primera promoción del nuevo modelo de servicio militar obligatorio ampliado , que busca preparar a los soldados para desenvolverse en una zona considerada estratégica y marcada por condiciones climáticas extremas. "Demuestra que estamos aquí y que no solo pensamos en nuestro propio bienestar, sino también en la gente de Groenlandia", expresó a Reuters David, un recluta de 19 años.

El despliegue se produce después de que el presidente estadounidense Donald Trump defendiera en varias ocasiones que su país debería hacerse con el control de Groenlandia . El mandatario argumentó que la medida responde a intereses de seguridad nacional y acusó a Copenhague de no dedicar suficientes recursos a la protección del Ártico. Sin embargo, las autoridades danesas y groenlandesas rechazaron esas propuestas.

Ante el nuevo escenario, Copenhague anunció inversiones de miles de millones de dólares para reforzar sus capacidades militares en la región. El ministro de Defensa danés reconoció que durante años hubo una falta de inversión en la defensa del Ártico.

La preparación de los reclutas incluye "Arctic Endurance" , un ejercicio centrado en técnicas de combate y supervivencia en condiciones de frío extremo. Las maniobras se desarrollan al norte del círculo polar ártico, en un terreno dominado por rocas y grandes espacios abiertos sin vegetación.

"Formamos parte de un panorama más amplio de comunicación estratégica sobre Groenlandia, pero nuestro papel aquí se limita a continuar con el entrenamiento de los reclutas y los soldados, y a adquirir más experiencia con el entrenamiento en el terreno y el clima árticos", afirmó la capitana Laura Jepsen, comandante de la compañía.

Groenlandia recibe nuevos reclutas daneses.

La OTAN aumenta su actividad en el Ártico

"Arctic Endurance" está integrado en "Arctic Sentry", una misión de la OTAN iniciada este año para aumentar la actividad de la alianza en el Ártico y reducir las tensiones surgidas dentro del bloque después de las declaraciones de Trump sobre Groenlandia.

La mayor actividad militar de la OTAN en la zona provocó críticas de Rusia, que concentra allí la principal presencia militar y considera las operaciones de la alianza una amenaza directa para su seguridad. Moscú sostiene que el aumento de estas actividades eleva el riesgo de una confrontación.

China también amplió su participación en el Ártico, una región con importantes recursos minerales, principalmente mediante proyectos y acuerdos junto a Rusia.

Para los reclutas, el entrenamiento supone además una señal del nuevo enfoque de Copenhague hacia la región. "Creo que esto transmite el mensaje de que Dinamarca se está reforzando de cara al futuro", dijo Anton, de 22 años.