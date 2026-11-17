Camilo Rodríguez Chaverri tenía 50 años y fue atacado mientras se encontraba en su vehículo. La Policía busca a dos sospechosos y las autoridades investigan el móvil del crimen.

El asesinato del periodista y escritor Camilo Rodríguez Chaverri generó conmoción en Costa Rica . El comunicador, conocido por sus publicaciones y denuncias relacionadas con el narcotráfico, fue acribillado este lunes en una carretera ubicada a unos diez kilómetros de San José, la capital del país.

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El ataque ocurrió en San Miguel de Santo Domingo de Heredia. Según informó Raúl Rivera, director de la Fuerza Pública costarricense, dos personas que se desplazaban en una motocicleta habrían efectuado varios disparos contra la víctima antes de escapar.

Personal de la Cruz Roja llegó al lugar cinco minutos después de recibir el aviso de emergencia. Sin embargo, los rescatistas encontraron al periodista dentro de su automóvil y sin signos vitales.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó el homicidio, aunque hasta el momento no brindó mayores precisiones sobre las circunstancias del ataque.

Rodríguez Chaverri había trabajado en diferentes medios gráficos, radiales y televisivos de Costa Rica. En los últimos años concentró su actividad en las redes sociales, donde difundía denuncias sobre presuntos vínculos de empresarios, abogados y dirigentes políticos con organizaciones dedicadas al tráfico internacional de drogas .

El comunicador también aseguraba haber colaborado como informante de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).

El Gobierno repudió el crimen y las autoridades buscan a los responsables

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, condenó públicamente el asesinato y ordenó a las fuerzas de seguridad colaborar con la investigación judicial.

“Me llena de indignación y repudio el cobarde asesinato del comunicador Camilo Rodríguez. Independientemente del contenido de sus comunicaciones, lo que hoy ocurrió en nuestro país es una mancha contra la libertad de expresión”, manifestó la mandataria.

El comunicador también aseguraba haber colaborado como informante de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).

Fernández había mantenido diferencias con el periodista e incluso lo había denunciado penalmente en febrero de este año, luego de que Rodríguez difundiera acusaciones sobre supuestos vínculos de la presidenta con el narcotráfico, que ella rechazó reiteradamente.

Por su parte, el fiscal general, Carlo Díaz, aseguró que la investigación buscará identificar tanto a los autores materiales como a los responsables intelectuales del homicidio.

El Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (IPLEX) también repudió el ataque y reclamó que se determine si el crimen estuvo relacionado con las investigaciones y publicaciones del comunicador.

El asesinato ocurrió cerca del sitio donde, hace 25 años, fue ejecutado por sicarios el periodista Parmenio Medina Pérez, quien también había denunciado presuntas irregularidades de sectores económicamente poderosos.

En los últimos años, Costa Rica experimentó un incremento de la violencia en un contexto de expansión de las operaciones del narcotráfico. Actualmente, el país registra alrededor de 17 homicidios por cada 100.000 habitantes, una cifra que casi triplica el promedio mundial.

En materia de libertad de prensa, la nación centroamericana ocupa el puesto 38 entre los 180 países evaluados por Reporteros Sin Fronteras, tras retroceder dos posiciones durante 2026.