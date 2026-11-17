United Airlines descartó un ciberataque tras los problemas técnicos que afectaron sus vuelos en EEUU + Agregar ámbito en









La compañía informó que el inconveniente se originó en sus sistemas tecnológicos, duró alrededor de 90 minutos y provocó demoras en cientos de vuelos estadounidenses.

Una falla del sistema retrasó vuelos en Estados Unidos y United Airlines descartó un ataque informático.

Una falla en los sistemas informáticos de United Airlines provocó demoras en cientos de vuelos de Estados Unidos durante este lunes. El inconveniente, que se extendió por aproximadamente una hora y media, afectó las operaciones de despegue y obligó a la compañía a retrasar distintas partidas. La empresa confirmó que el servicio fue restablecido y aseguró que no encontró indicios de que el episodio estuviera relacionado con un ciberataque.

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El problema estuvo vinculado con las herramientas tecnológicas que permiten calcular el peso y el equilibrio de los aviones antes de iniciar el vuelo. Se trata de información indispensable para establecer las condiciones adecuadas de despegue y garantizar que cada aeronave opere dentro de los parámetros de seguridad correspondientes.

La interrupción no alcanzó a los aviones que ya estaban en el aire ni a los servicios regionales de United Express. Según los registros del sitio especializado FlightAware, hacia la tarde del lunes la compañía contabilizaba 418 vuelos demorados.

A través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de X, la aerolínea informó: "Hoy temprano experimentamos un problema relacionado con la tecnología que afectó a algunos vuelos con salida. El problema ha sido resuelto". También expresó sus disculpas a los pasajeros y señaló que sus equipos trabajaron para recuperar el funcionamiento habitual de los sistemas.

Earlier today we experienced a technology-related issue that impacted some departing flights. The issue has been resolved.Please check the latest status of your flight at https://t.co/BqzX0dcUna or the United app. — United Airlines (@united) November 16, 2026 El episodio se produjo en un momento de dificultades para el transporte aéreo estadounidense, que todavía enfrentaba las consecuencias de una interrupción registrada días antes en la infraestructura tecnológica de la Administración Federal de Aviación (FAA).

EEUU registró fallas tecnológicas que afectaron vuelos y servicios digitales El viernes pasado, una falla en la red de comunicaciones de ese organismo obligó a detener las salidas de vuelos en todo el país durante más de cuatro horas. El inconveniente comenzó a las 15:54 y se extendió hasta las 20:15, hora local, y comprometió inicialmente el funcionamiento de 17 de los 22 centros de control aéreo. La investigación apuntó a problemas en los equipos de comunicación y a un router que generó un volumen excesivo de solicitudes dentro de la red. El desperfecto se produjo durante trabajos de mantenimiento realizados por la contratista L3Harris en Arizona, donde se reemplazaba cableado de cobre por fibra óptica. Miles de vuelos quedaron afectados y las cancelaciones continuaron durante el fin de semana, mientras las aerolíneas intentaban reorganizar sus operaciones. A estos episodios se sumaron otros inconvenientes informáticos registrados durante los mismos días. Clientes de entidades bancarias como JPMorgan Chase denunciaron problemas para ingresar a sus cuentas digitales, mientras que Microsoft también debió solucionar una interrupción que afectó el funcionamiento de Outlook. La falla de United Airlines se incorporó a una serie de incidentes tecnológicos que generaron complicaciones en distintos servicios de Estados Unidos, aunque la compañía aclaró que su problema fue solucionado y que no existen indicios de un ataque informático.