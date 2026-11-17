El arquero campeón del mundo volverá a ser titular en el amistoso de hoy en Córdoba. El entrenador anticipó modificaciones respecto del equipo que perdió ante Uruguay y probó variantes en todas las líneas. Máximo Perrone y Gianluca Prestianni aparecen entre las principales novedades.

Lionel Scaloni confirmó que Emiliano "Dibu" Martínez volverá a ser el arquero titular cuando la Selección Argentina enfrente esta noche, desde las 20.00 en Córdoba, a Costa Rica.

La Selección Argentina se prepara para cerrar su calendario de 2026 con varias modificaciones en su formación inicial. Después de la derrota frente a Uruguay en la Bombonera, Lionel Scaloni anticipó que realizará cuatro o cinco cambios para enfrentar hoy a Costa Rica, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

La principal certeza pasa por el arco: Emiliano Martínez volverá a ser titular y recuperará la capitanía después de haberse perdido el encuentro anterior. El propio entrenador confirmó su presencia durante la conferencia de prensa previa al amistoso y explicó los motivos por los que decidió preservarlo ante la Celeste.

“Emiliano va a atajar, va a estar. A lo mejor estaba en condiciones para el partido anterior, pero era un riesgo y, como confiamos en Gero (Rulli), optamos por cuidarlo. Con tres días más era prudente hacerlo, así que ante Costa Rica jugará”, explicó Scaloni.

De esta manera, Dibu regresará al equipo y tendrá un objetivo adicional: si consigue mantener su arco en cero frente a Costa Rica, alcanzará los 47 partidos sin recibir goles con la camiseta argentina e igualará el récord histórico de Sergio Romero.

La última línea es uno de los sectores que más modificaciones podría presentar. En el lateral derecho, Agustín Giay aparece como candidato a reemplazar a Gonzalo Montiel, mientras que Román Vega ocuparía el sector izquierdo en lugar de Nicolás Tagliafico.

"DIBU VA A SER TITULAR MAÑANA"Lionel Scaloni, en conferencia de prensa previa al duelo ante Costa Rica, confirmó la vuelta de Emiliano Martínez al arco de la Selección Argentina y adelantó que hará agunos cambios en la formación inicial. https://t.co/V3s4tasane

En la zaga central también hay movimientos. Lisandro Martínez se mantendría entre los titulares, aunque podría pasar a desempeñarse como segundo marcador central, acompañado por Facundo Medina, quien dejaría el lateral para conformar una dupla de centrales zurdos. Sin embargo, Leonardo Balerdi también aparece como alternativa y la definición todavía no está cerrada.

En el mediocampo, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister serían dos de las piezas que conservarían su lugar. La novedad estaría en la presencia de Máximo Perrone, quien corre con ventaja para reemplazar a Exequiel Palacios y ocupar la posición de volante de contención.

En ataque también habría una variante. Gianluca Prestianni ingresaría por Thiago Almada, mientras que Nico Paz y Julián Álvarez continuarían en el equipo. El delantero del Atlético de Madrid viene de convertir el gol argentino en la derrota ante Uruguay y volvería a ser una de las referencias ofensivas.

Scaloni había anticipado que utilizaría el último entrenamiento para terminar de definir la formación. “Vamos a hacer cuatro o cinco cambios. Depende del otro entrenamiento, a ver qué idea tenemos. Pero, en principio, va a haber cuatro o cinco”, señaló.

La probable formación de Argentina ante Costa Rica

Con las variantes que probó el cuerpo técnico, el equipo tendría a Emiliano Dibu Martínez; Agustín Giay, Lisandro Martínez, Facundo Medina o Leonardo Balerdi y Román Vega; Máximo Perrone, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister; Nico Paz, Julián Álvarez y Gianluca Prestianni.

El encuentro ante Costa Rica se disputará este martes 17 de noviembre, desde las 20, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Será el segundo y último amistoso de esta fecha FIFA y marcará el cierre de la actividad de la Selección en 2026. La transmisión estará a cargo de TyC Sports y Telefe.