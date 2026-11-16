La aerolínea resolvió el inconveniente después de aproximadamente una hora y media. El problema afectó a las salidas y estuvo relacionado con el sistema que calcula el peso de las aeronaves. Ocurrió tres días después de una falla en la red de la FAA que paralizó vuelos en todo el país.

United Airlines resolvió este lunes una falla tecnológica que provocó demoras en cientos de vuelos en EEUU , en un nuevo episodio de interrupciones que afectaron al transporte aéreo y a distintos servicios tecnológicos del país durante los últimos días.

La compañía, con sede en Chicago, informó que el inconveniente se produjo durante la tarde y afectó a algunos vuelos programados para salir. Sin embargo, aclaró que las aeronaves que ya estaban en el aire y los servicios de su red regional United Express no sufrieron consecuencias. También descartó que el episodio estuviera relacionado con un ciberataque.

"Hoy temprano experimentamos un problema relacionado con la tecnología que afectó a algunos vuelos con salida. El problema ha sido resuelto", comunicó la aerolínea a través de su cuenta oficial de X. Además, pidió disculpas a los pasajeros por las molestias ocasionadas y aseguró que sus equipos trabajaron para restablecer el funcionamiento habitual.

La interrupción se extendió durante aproximadamente una hora y media , desde que los pilotos comenzaron a informar problemas a los controladores de tráfico aéreo. Aunque United no precisó qué sistemas internos estuvieron involucrados, los pilotos señalaron que la falla estaba vinculada con el programa utilizado para calcular el peso final de las aeronaves, un dato fundamental para determinar las condiciones de seguridad antes del despegue. De acuerdo con el sitio especializado FlightAware, la compañía acumulaba 418 vuelos demorados hacia la tarde del lunes.

El incidente de United Airlines se produjo apenas tres días después de una interrupción en la red de telecomunicaciones de la Administración Federal de Aviación (FAA) , que obligó a suspender las salidas de vuelos en todo el país durante más de cuatro horas, el viernes 13 de noviembre.

El problema afectó a las salidas y estuvo relacionado con el sistema que calcula el peso de las aeronaves.

El problema comenzó a las 15:54 y se extendió hasta las 20:15, hora local. La agencia atribuyó el episodio a una inestabilidad en sus sistemas de comunicaciones y radares, que afectó inicialmente a 17 de sus 22 centros de control de tráfico aéreo.

Según los datos oficiales, el incidente provocó alrededor de 12.462 cancelaciones de vuelos, aunque no todas estuvieron directamente relacionadas con la suspensión nacional. Las autoridades federales responsabilizaron por la falla a la empresa contratista L3Harris y la vincularon con trabajos realizados en Arizona para reemplazar cableado de cobre por fibra óptica.

La investigación también apuntó a un rúter defectuoso que saturó otros dispositivos de la red de control aéreo con miles de solicitudes de conexión. La sobrecarga terminó por afectar el funcionamiento del sistema y dejó a los controladores sin capacidad para comunicarse con las aeronaves y recibir información de los radares.

La FAA informó que el espacio aéreo estadounidense recuperaba progresivamente la normalidad. Después de las aproximadamente 9.200 cancelaciones registradas el viernes, la cifra descendió a casi 6.700 el sábado y a 1.600 el domingo, antes de conocerse el nuevo inconveniente de United.

Otras fallas tecnológicas afectaron a empresas de EEUU

Los problemas en United y la FAA se sumaron a una serie de interrupciones registradas en diferentes sectores durante los últimos días. Antes de conocerse el inconveniente de la aerolínea, miles de clientes de importantes bancos estadounidenses reportaron dificultades para acceder a sus cuentas en línea, luego de que JPMorgan Chase experimentara un problema técnico.

A su vez, un día antes de la falla de la FAA, Microsoft sufrió una interrupción importante en Outlook, su servicio de correo electrónico. La compañía informó el sábado que sus sistemas habían recuperado por completo el funcionamiento habitual.