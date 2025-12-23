Así murió Vince Zampella, el creador de Call of Duty: el video del trágico accidente en el que perdió la vida + Seguir en









“Por razones desconocidas, el vehículo se salió de la carretera, chocó contra una barrera de hormigón y quedó completamente envuelto en llamas”, indicó la Patrulla de Carreteras de California en un comunicado.

Así murió Vince Zampella, el creador de Call of Duty: el video del accidente en el que perdió la vida

El desarrollador de videojuegos Vince Zampella, uno de los creadores de Call of Duty y referente central de la industria gamer, murió este domingo a los 55 años en un accidente con su Ferrari en California. En redes sociales se viralizó rápidamente el video que muestra el momento en el que impacta contra una barrera de contención y se prende fuego.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

“Por razones desconocidas, el vehículo se salió de la carretera, chocó contra una barrera de hormigón y quedó completamente envuelto en llamas”, indicó la Patrulla de Carreteras de California en un comunicado.

video muerte creador call of duty Aún investigan las causas de su fallecimiento y buscan identificar si hubo algún problema en el auto Ferrari 296 GTS modelo 2026.

Los detalles del incidente El accidente ocurrió alrededor de las 12.45, mientras Vince Zampella viajaba junto a un acompañante por la autopista Ángeles Crest, en las montañas de San Gabriel, al norte de Los Ángeles.

Tras el impacto, el desarrollador quedó atrapado en el interior del automóvil, que fue consumido por las llamas. En tanto, la persona que viajaba con él fue eyectada del vehículo y trasladada a un hospital cercano, donde también murió horas más tarde.

Quién era Vince Zampella Zampella fue, junto a Jason West y Grant Collier, uno de los fundadores de Infinity Ward, el estudio responsable de la creación de la franquicia Call of Duty, una de las más influyentes y exitosas de la historia de los videojuegos. En 2010, tras la adquisición de la desarrolladora por parte de Activision, Zampella y West fueron despedidos y posteriormente fundaron Respawn Entertainment. Desde ese nuevo estudio impulsó títulos clave como Titanfall, Apex Legends y la saga Star Wars Jedi. Además, desde 2021, Zampella estaba a cargo de la franquicia Battlefield, cuya sexta entrega, lanzada en 2025, fue un éxito sin precedentes, con 7 millones de copias vendidas en apenas tres días.

Temas Videojuegos

California