El Pentágono confirmó la muerte de tres militares estadounidenses en la ofensiva contra Irán

Al menos tres soldados murieron y cinco resultaron gravemente heridos en la operación “Furia Épica”. EEUU desmintió que el portaviones haya sido alcanzado.

El Pentágono confirmó tres militares muertos y cinco heridos graves en la ofensiva contra Irán.

El Comando Central del Ejército de Estados Unidos confirmó este domingo la muerte de tres militares y cinco heridos graves durante la operación “Furia Épica” contra Irán. El Pentágono también negó que el portaviones USS Abraham Lincoln haya sido impactado por misiles iraníes, como sostuvo la Guardia Revolucionaria.

El Ejército, a las 9:30 horas de Washington, informó que “tres militares estadounidenses han muerto en acción y cinco han resultado gravemente heridos como parte de la operación 'Furia Épica'” , precisó el Ejército.

El parte añadió que “Varios otros sufrieron heridas leves por metralla y conmociones cerebrales y están en proceso de reincorporarse al servicio. Las operaciones de combate importantes continúan y nuestro esfuerzo de respuesta sigue en marcha”.

El Centcom evitó detallar el lugar exacto y las circunstancias de los fallecimientos, luego de que Irán atacara varias bases estadounidenses en la región como represalia por el bombardeo conjunto de Estados Unidos e Israel en el que murió el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí.

Por respeto a las familias, las autoridades indicaron que no revelarán las identidades de las víctimas hasta que se cumplan 24 horas desde la notificación oficial a sus allegados.

EEUU desmintió ataque al portaviones USS Abraham Lincoln

En paralelo, el Comando Central negó que el portaviones USS Abraham Lincoln haya sido alcanzado por misiles balísticos iraníes, tal como aseguró la Guardia Revolucionaria a través de medios oficiales.

“El CGRI de Irán afirma haber atacado el USS Abraham Lincoln con misiles balísticos. MENTIRA”, publicó el Centcom en su cuenta de X.

portaaviones abraham lincoln EEUU desmintió que el portaviones USS Abraham Lincoln haya sido alcanzado por misiles iraníes. X: @MundoEConflicto

Las fuerzas armadas estadounidenses afirmaron además que los proyectiles lanzados “ni siquiera se acercaron” al buque.

“El Lincoln sigue lanzando aviones en apoyo de la incansable campaña del CENTCOM para defender al pueblo estadounidense eliminando las amenazas del régimen iraní”.

Bombardeos sobre Teherán y escalada regional

La ofensiva conjunta de Israel y Estados Unidos comenzó el sábado, jornada en la que murió Jameneí junto a buena parte de la cúpula militar iraní. Este domingo continuaron las oleadas de bombardeos sobre Teherán.

Irán prometió vengar la muerte del líder supremo y ya atacó Emiratos Árabes Unidos, Catar, Baréin y Kuwait, entre otros aliados de Washington que albergan bases militares estadounidenses.

video ataque teheran Los bombardeos sobre Teherán continúan tras la muerte del ayatolá Alí Jameneí.

El presidente Donald Trump, desde su residencia de Mar a Lago en Florida, anunció el inicio de la operación durante la madrugada del sábado. El objetivo declarado es derrocar el régimen iraní, pese a que Washington y Teherán mantenían negociaciones para un nuevo acuerdo nuclear.

Trump, quien hizo campaña en 2024 con la promesa de mantener a Estados Unidos alejado de guerras exteriores, reconoció al anunciar la ofensiva que podría haber bajas de “valientes héroes estadounidenses”.