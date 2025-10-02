Ataque a una sinagoga en Manchester: al menos dos muertos y varios heridos

Un violento atentado frente a la Sinagoga de la Congregación Hebrea de Heaton Park , en el barrio de Crumpsall al norte de Mánchester , dejó al menos dos personas fallecidas y otras tres gravemente heridas este jueves. El hecho ocurrió en pleno Yom Kippur , la festividad más importante del calendario judío , cuando un vehículo embistió a transeúntes y un hombre fue atacado con un arma blanca , según confirmó la Policía del Gran Mánchester .

El primer aviso ingresó a las 9:31 hora local , cuando un testigo alertó sobre un coche que arrollaba a fieles en las inmediaciones de la sinagoga y el apuñalamiento de un hombre.

A las 9:37 , la policía declaró un “suceso grave” y activó la Operación Plato , protocolo nacional destinado a enfrentar ataques en curso que exige coordinación entre múltiples agencias de seguridad, aunque esto no implica clasificar de inmediato el hecho como atentado terrorista.

Siete minutos después de la alerta, a las 9:38 , agentes armados abrieron fuego contra el supuesto agresor y lo abatieron en el lugar, según informaron las autoridades. Poco después, a las 9:41 , arribó el Servicio de ambulancias del noroeste , que asistió a las víctimas con heridas tanto por el impacto del vehículo como por arma blanca.

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran a oficiales apuntando a un hombre tendido en el suelo frente a la sinagoga, mientras otra persona aparecía inmóvil y con rastros de sangre en la cabeza.

El jefe del área metropolitana, Andy Burnham, aseguró en diálogo con BBC Radio Manchester que “no es un incidente en desarrollo o en curso”, confirmando que el atacante estaba muerto y ya no existía peligro inmediato. Burnham pidió evitar la especulación en redes sociales y reconoció la preocupación de la comunidad judía.

Condena de la comunidad y repercusión política

El portavoz de la Community Security Trust (CST), Dave Rich, calificó lo sucedido como “espantoso en el día más sagrado del año judío” y agradeció la labor policial y del personal de seguridad. Además, explicó que durante celebraciones como Yom Kippur las sinagogas suelen contar con un operativo conjunto de seguridad entre la policía y la CST, dado el nivel de concurrencia.

Por su parte, el primer ministro británico, Keir Starmer, expresó desde una cumbre en Copenhague sentirse “horrorizado” por el ataque y destacó el trabajo de los servicios de emergencia. El mandatario decidió acortar su viaje y convocó a una reunión del comité de emergencia del gobierno. “El hecho de que esto haya ocurrido en Yom Kippur, el día más sagrado del calendario judío, lo hace aún más horrible”, escribió en X.

Un país en alerta y con heridas abiertas

Tras el atentado, la CST informó que trabaja de manera conjunta con la policía y la comunidad local. El episodio ocurre en un contexto de gran tensión en el Reino Unido, marcado por protestas relacionadas con el conflicto en Gaza y con el recuerdo latente de ataques previos, como el perpetrado en Mánchester en 2017, cuando un atentado suicida durante un concierto dejó 22 víctimas fatales.