Autoridades de Gaza informaron más de 100 muertos tras nuevo ataque de Israel







El ataque comenzó el martes por la noche. Autoridades de salud locales informaron que más de la mitad de los muertos corresponden a mujeres y niños.

El Minsterio de Salud de Gaza confirmó que son 104 los muertos.

Más de 100 gazatíes murieron tras un nuevo ataque de Israel en un solo día. La información fue confirmada por funcionarios de salud locales mientras el Ejército israelí sostuvo que más de 20 de ellos practicaban terrorismo.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Una serie de ataques israelíes mataron al menos a 104 personas en Gaza durante la noche del miércoles, de acuerdo con el Ministerio de Salud de Gaza, incluyendo 46 niños y 20 mujeres, citó el medio israelí Haaretz.

Israel mató a más de 100 gazatíes en un solo día: para las FDI, 25 "eran terroristas" Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FDIonline/status/1983588949651046480&partner=&hide_thread=false Se adjunta una infografía con los terroristas alcanzados en Gaza durante las últimas 24 horas: https://t.co/dKor8Sq6WW pic.twitter.com/e4pbMuJpZi — FDI (@FDIonline) October 29, 2025 Los ataques comenzaron por la noche del martes, después de que el gobierno israelí acusó a Hamás de violar la tregua al no devolver los cuerpos de las personas cautivas fallecidas y de atacar a las fuerzas israelíes en Rafa, al sur de Gaza.

Las autoridades de salud de Gaza, además, agregaron que unas 250 personas resultaron heridas. Por su parte, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) sostuvieron que sólo 25 de ellos "eran terroristas", de acuerdo a una última publicación en X (ex Twitter).

El director general del Ministerio de Salud de Gaza, Munir al-Bursh, sostuvo que los hospitales del enclave “siguen enfrentándose a una grave escasez de recursos y a una importante falta de medicamentos”.

Israel ataca nuevamente Gaza y deja al menos 15 muertos; Hamas anuncia que retrasará la entrega de rehenes Al menos 15 personas han muerto en los ataques israelíes que tuvieron lugar este martes por la tarde en la Franja de Gaza. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu informó que ha ordenado a las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) llevar a cabo "ataques contundentes", en la mañana de este martes. Los ataques que mencionó Netanyahu van dirigidos a la franja de Gaza, por lo que Hamás respondió que retrasaría la entrega de los restos de un rehén, en una nueva prueba para el frágil alto al fuego mediado por EEUU. La orden de Netanyahu llegó tras una jornada marcada por la tensión. Horas antes, un funcionario israelí había informado que Hamás abrió fuego contra tropas del FDI en el sur de Gaza, mientras que el grupo palestino había entregado partes de cuerpos que, según Israel, corresponden a restos parciales de un rehén recuperado previamente durante el conflicto.