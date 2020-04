España, en contra de sus socios de Europa, alivia la cuarentena

Para garantizar la seguridad de los trabajadores, el Ministerio de Sanidad elaboró una guía de recomendaciones para que las empresas implementen el distanciamiento social y se encargó de repartir barbijos en el transporte público como medida adicional de protección.

Si bien el uso de barbijos no es obligatorio, el Gobierno recomienda que se emplee en los traslados y asegura que se garantizará que las farmacias tengan suficiente de este material, que escasea.

A primera hora de la mañana, la Policía española repartió barbijos en estaciones de trenes y subterráneos a los trabajadores que se dirigían a sus empleos en su mayoría empresas del sector manufacturero o la construcción, que no pueden hacer teletrabajo.

Si bien el Ministro de Sanidad, Salvador Illia, aseguró que se entregarían mascarillas “higiénicas” reutilizables, lo que se repartieron fueron barbijos de un solo uso, que no cuentan con filtro de partículas.

La “vuelta al trabajo” se produjo en Madrid y en una decenas de comunidades, ya que en ocho regiones hoy era feriado.

Según el ministro de Transportes y Movilidad, José Luis Ábalos, en la hora punta de esta mañana no hubo aglomeraciones y la concurrencia fue “muy limitada” en los transportes públicos. Los trenes de cercanías de Madrid, por ejemplo, se registró un 14% de actividad.

Por su parte, el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, advirtió en declaraciones radiales que si las empresa no pueden garantizar la “salud pública de los trabajadores, la actividad no puede reiniciarse”. “Si no se pueden garantizar los protocolos no se debe retomar la actividad”, apuntó en la misma línea el líder del sindicato Comisiones Obreras, Unai Sordo.

Mientras tanto, Francia, uno de los países europeos más golpeados por el coronavirus con cerca de 15.000 muertos, prorrogará hasta el 11 de mayo las estrictas medidas de confinamiento de su población para combatir la epidemia. “Debemos seguir respetando un confinamiento estricto”, urgió el lunes el presidente Emmanuel Macron en una discurso televisado de casi 30 minutos en el que anunció esta prolongación de la cuarentena en vigor desde el 17 de marzo.

Desde hace cuatro semanas, los 67 millones de franceses viven confinados en sus casas y solo pueden salir para ir a trabajar cuando no es posible hacerlo a distancia o realizar actividades básicas como comprar comida, medicamentos o realizar una hora de ejercicio físico diario.

Por su parte, el secretario de Relaciones Exteriores británico, Dominic Raab, anunciará el jueves que el confinamiento en el país se mantendrá al menos hasta el 7 de mayo, informó el diario The Times.

Raab, quien está a cargo del Gobierno mientras el primer ministro Boris Johnson se recupera tras haberse contagiado de coronavirus, dijo el lunes que no espera ningún cambio en las medidas vigentes de confinamiento. Un total de 11.329 personas perdieron la vida en el país después de dar positivo por coronavirus, según un comunicado del Ministerio de Salud.