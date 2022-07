Estados Unidos: los demócratas no quieren una reelección de Biden

El 64% de los demócratas no quieren que Joe Biden sea el candidato presidencial del partido en las elecciones de 2024, por su edad -tendrá 81 años en ese momento- y por la marcha actual de la economía, mostró una encuesta realizada por The New York Times y el Siena College.

La cifra es sorprendentemente alta entre los demócratas que tienen menos de 30 años que en un 94% quieren que alguien más sea su candidato, según la encuesta.

La tasa de aprobación del presidente estadounidense es considerablemente baja entre los simpatizantes de su partido: 33%.

No obstante, si las elecciones en Estados Unidos fueran hoy y el candidato republicano fuera Donald Trump, Biden volvería a derrotarlo con el 44% de los votos frente al 41% del expresidente.

En la encuesta, los principales problemas que los votantes creen que enfrenta Estados Unidos fueron la economía, que el 20% de los encuestados identificó como el problema más importante, seguido de “la inflación y el costo de vida”, que identificó el 15%.

La encuesta de Times/Siena se realizó de martes a jueves y entrevistó a 849 votantes. Tenía un margen de error de 4,1 puntos porcentuales.