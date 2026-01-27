Bill Gates aseguró que vendrá una nueva "Edad Oscura" para la humanidad: ¿cuándo comenzará?

El filántropo señala que la falta de acción frente a los recortes en ayuda sanitaria podría llevar a una crisis mundial, con un aumento en las muertes infantiles.

Bill Gates , cofundador de Microsoft , lanzó una alerta sobre la posible llegada de una nueva "Edad Oscura" para la humanidad.

En su reciente carta anual de 2026 , el magnate destacó un retroceso en la salud global, especialmente en lo que respecta a la mortalidad infantil , que aumentó por primera vez en 25 años debido a la reducción de la ayuda internacional a los países más vulnerables.

Aunque Gates se muestra optimista respecto al potencial de la Inteligencia Artificial (IA) para impulsar el progreso, también advierte que, si no se toman medidas urgentes en los próximos cinco años , podríamos enfrentar una época de estancamiento y caos. A continuación, conocé los detalles.

Bill Gates estima que la "Edad Oscura" podría comenzar dentro de cinco años si no se toman medidas inmediatas para revertir la actual crisis global.

"Lo que más me indigna es el hecho de que el mundo retrocediera el año pasado en un indicador clave de progreso" , dice en su carta sobre el aumento en las muertes infantiles, que pasó de 4,6 millones en 2024 a 4,8 millones en 2025 .

Estos incrementos en la mortalidad están impulsados principalmente por la disminución de los fondos internacionales destinados a la ayuda sanitaria, una tendencia que Gates atribuye a los recortes presupuestarios impulsados por Donald Trump y la falta de cooperación de otras naciones.

bill gates 1.webp

En qué consiste la nueva "Edad Oscura" que pronostica Bill Gates para la humanidad

Según Bill Gates, la nueva "Edad Oscura" podría verse como un período de regresión en varios aspectos fundamentales del progreso humano, especialmente en el sector de la salud global.

La Fundación Gates estima que una caída del 20% en la asistencia para la salud generaría 12,5 millones de muertes adicionales de niños y niñas para 2045, de acuerdo con modelos del Institute for Health Metrics and Evaluation.

"A pesar de la dureza del último año, no creo que vayamos a retroceder a la Edad Media" aclaró y continuó: "Los próximos cinco años serán difíciles mientras intentamos volver a la senda y escalar herramientas salvavidas". Así, fija un "plazo crítico" hasta 2031 para tomar las acciones necesarias, ya que, de no actuar, prevé un colapso en sectores cruciales como la educación y el cambio climático.

bill gates

¿Qué rol tendrá la Inteligencia Artificial durante esta "Edad Oscura"?

A pesar de los desafíos y las advertencias de Gates, el magnate sigue manteniendo una visión optimista sobre el futuro, especialmente en lo que respecta al papel de la IA.

Según Gates, será una herramienta clave para evitar la "Edad Oscura", ya que ofrece soluciones innovadoras en campos como la medicina, la agricultura y la gestión del cambio climático.

También destaca que tiene el potencial de acelerar el desarrollo de nuevas vacunas, optimizar los sistemas agrícolas en países en desarrollo y mejorar la eficiencia en la distribución de recursos vitales.

De todas maneras, el filántropo también hace un llamado urgente para asegurar que la tecnología generativa sea utilizada de manera equitativa y que los avances beneficien a toda la humanidad.