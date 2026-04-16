Bloqueo en el estrecho de Ormuz: buques de Irán toman una nueva ruta mientras EEUU endurece las acciones navales

El objetivo estadounidense es presionar económicamente a Teherán. Se trata de una de las rutas más importantes del comercio energético mundial.

Buques vinculados a Irán toman una nueva ruta para adentrarse en el Golfo Pérsico.

El conflicto en Medio Oriente sumó un nuevo capítulo con el endurecimiento del bloqueo naval impulsado por Estados Unidos en el estratégico estrecho de Ormuz , una de las rutas más importantes del comercio energético global. En ese contexto, buques vinculados a Irán comenzaron a utilizar rutas alternativas para ingresar al golfo Pérsico , en un intento por sortear las restricciones impuestas por Washington .

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La operación estadounidense apunta a impedir el tránsito marítimo hacia y desde puertos iraníes, con el objetivo de presionar económicamente a Teherán . Sin embargo, lejos de tratarse de un cierre total, el despliegue implica controlar un corredor marítimo angosto, congestionado y altamente riesgoso.

Para sostener el operativo, el Comando Central estadounidense desplegó más de 10.000 efectivos , junto a portaaviones, destructores y aeronaves, en una de las mayores movilizaciones navales recientes en la región.

Durante las primeras 24 horas, n inguna embarcación logró atravesar el bloqueo hacia puertos iraníes, y al menos seis buques mercantes debieron retroceder y regresar al Golfo de Omán tras recibir órdenes de las fuerzas navales.

A pesar del poder militar estadounidense, el control del estrecho no depende únicamente de grandes buques de guerra. Irán mantiene operativa una estructura naval basada en tácticas asimétricas, liderada por la Guardia Revolucionaria .

El estrecho es uno de los puntos clave del conflicto.

Este sistema incluye lanchas rápidas, minas navales, drones explosivos y misiles costeros, diseñados para operar en aguas estrechas y generar un entorno de amenaza constante. El objetivo no es necesariamente hundir barcos, sino aumentar el riesgo, encarecer los seguros y desalentar el tránsito marítimo.

El resultado ya es visible: el flujo de buques cayó a niveles mínimos, afectando directamente el comercio internacional de petróleo.

Rutas alternativas

Ante el bloqueo, algunos buques comenzaron a utilizar trayectorias distintas dentro de aguas cercanas a Irán, lo que refleja la adaptación del tráfico marítimo a un escenario cada vez más volátil.

En paralelo, Estados Unidos movilizó dragaminas desde Asia hacia la región, anticipando un posible uso intensivo de minas navales por parte de Irán, lo que podría complicar aún más la navegación.

Amenaza de un cierre total

Desde Teherán, la respuesta no tardó en llegar. El alto mando militar iraní advirtió que, si el bloqueo continúa, podría extender las restricciones a toda la región, incluyendo el golfo Pérsico, el mar de Omán y el mar Rojo.

“El Estados Unidos agresor no podrá mantener esta acción ilegal sin consecuencias”, afirmó el general Alí Abdolahi, quien sostuvo que una escalada implicaría frenar por completo las exportaciones e importaciones en esas vías marítimas.

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Además, Irán consideró que el bloqueo viola el alto el fuego temporal acordado con Washington, lo que agrega incertidumbre sobre la estabilidad del acuerdo.

Impacto global inmediato del bloque en el estrecho de Ormuz

Por el estrecho de Ormuz circula cerca del 20% del petróleo mundial, por lo que cualquier alteración en su funcionamiento repercute de forma directa en los precios internacionales.

La combinación de bloqueo, amenazas militares y reducción del tráfico ya provocó un fuerte aumento del crudo y encendió las alarmas en los mercados globales.

El escenario actual muestra un delicado equilibrio, ya que mientras Estados Unidos busca asfixiar económicamente a Irán, Teherán conserva herramientas suficientes para convertir el estrecho en un punto crítico de inestabilidad global.