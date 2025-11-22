Bolivia: a dos semanas de la asunción de Rodrigo Paz, su vicepresidente insiste en sus críticas por TikTok y le pide que "no sea títere"

El influencer Edmand Lara planteó que el Presidente "se está rodeando de gente de la peor calaña". La vocería presidencial promete definiciones este fin de semana.

El nuevo Gobierno de Bolivia no alcanza estabilidad política en sus primeras semanas de gestión. Tras el despido del ministro de Justicia, Freddy Vidovic , sobre quien pesaba una condena desde el 2015, el nuevo foco de conflicto que se le abre al flamante presidente Rodrigo Paz Pereira proviene de su segundo al mando, el expolicía e influencer Edmand Lara.

La jura de Lara como vicepresidente empezó con el pie izquierdo, luego expresar por TikTok -plataforma que lo catapultó como referente político- su malestar por ser excluido de la primera reunión del nuevo gabinete de Rodrigo Paz Pereira. A partir de ese evento, en el que consideró que sólo lo convocaron a la asunción presidencial "para la foto", enumeró críticas contra el flamante mandatario: le pidió que "no sea títere " y planteó que "tal vez pretende descartarme y dejarme a un lado".

Sus últimos videos los hizo desde Brasil , a donde viajó para participar de la COP 30 . Desde allí radicalizó su enfrentamiento contra el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo , aludiendo a que "tiene procesos pendientes, uno por falso testimonio y lo que preocupa más es que tiene un proceso por violencia familiar". "Rodrigo Paz se está rodeando de gente de la peor calaña, ministros muy manchados de corrupción y no es el único, mañana voy a denunciar" , añadió el vicepresidente boliviano.

"Me ha identificado como su enemigo , yo no soy su enemigo, siempre he tratado de aconsejarle y desearle lo mejor, quiero y quería lo mejor para Rodrigo Paz, no quería que se rodee de esta gente . Pero bueno, cada quien es arquitecto de su porvenir, y dime con quién andas te diré quién eres, dice un dicho tan sabio", manifestó.

En una actividad agropecuaria en la ciudad de Santa Cruz, el presidente Rodrigo Paz Pereira respondió a las acusaciones de Lara: “Habrán visto que mi prioridad son los problemas de la gente. Edmand ha tenido una semana complicada familiar y en el caso nuestro, escuché algo que me dijeron por ahí, yo no veo TikTok . Lo mío es tratar los problemas grandes del país y resolver los problemas de la gente”. Asimismo, apuntó a dejar de lado "problemas individuales y de bloques políticos, sino las soluciones”.

Las declaraciones del Presidente remiten a una promesa de ruptura que ya concretó Edmand Lara, que anticipó que en las elecciones legislativas su partido, "Nuevas Ideas con Libertad", no competiría en coalición con el Partido Demócrata Cristiano (PDC): "Nuevas Ideas con Libertad ahora va a poner sus propios candidatos, porque saben que ha pasado, nos han desconocido hermanos". "Yo aporté con muchos votos para que seas presidente”, fue otra de las críticas que publicó el vicepresidente en TikTok.

Desde la Gobernación de Bolivia prometieron una reunión entre ambas autoridades para este mismo fin de semana. La vocera del Gobierno, Carla Faval, aseguró que el encuentro es para "tomar acciones que corresponden en torno a su gestión como binomio que dirige el Estado".

Bolivia: en dos semanas, ya removieron al ministro de Justicia

El presidente de Bolivia Rodrigo Paz removió este jueves al ministro de Justicia, tras dos semanas en el cargo. Fue por verse envuelto en un escándalo por una condena de prisión que quiso mantener oculta.

Se trata del funcionario Freddy Vidovic, quien asumió el cargo el 9 de noviembre, tras el juramento de Paz para un período de cinco años. El ahora exministro había sido condenado en 2015 a tres años de prisión por cohecho en favor del empresario peruano Martín Belaúnde, quien fue asesor del expresidente Ollanta Humala.

Belaúnde fue capturado en Bolivia hace 10 años y entregado a la justicia peruana por pedido de Lima, que lo reclamaba por vínculos en un caso de corrupción que afectó a Humala, preso por dicha razón. Uno de los abogados del empresario era Vidovic, quien fue señalado por apoyar al exasesor presidencial peruano en un intento fallido de fuga de Bolivia. Ante el escándalo, Paz lo removió del cargo y designó a Jorge Franz García como nuevo ministro de Justicia.