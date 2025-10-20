Tragedia en el aeropuerto de Hong Kong: avión de Emirates SkyCargo se sale de la pista y causa dos muertes

Un avión de carga Boeing 747 operado por Emirates SkyCargo se salió de la pista de aterrizaje en el Aeropuerto Internacional de Hong Kong esta madrugada, colisionando con un vehículo de patrulla y precipitándose parcialmente al mar. El incidente, ocurrido alrededor de las 03:50 hora local (19:50 GMT del domingo), dejó un saldo de dos trabajadores en pista muertos , mientras que los cuatro tripulantes a bordo resultaron ilesos.

El vuelo EK9788, que provenía de Dubái (Aeropuerto Internacional Al Maktoum), era un aparato arrendado y pilotado por la aerolínea turca ACT Airlines, según confirmó Emirates en un comunicado oficial. El avión, un Boeing 747-481F con matrícula TC-ACF, aterrizó en la pista norte (07R) pero derrapó debido a condiciones que aún se investigan , rompiendo la valla perimetral y golpeando un vehículo de seguridad del aeropuerto. El impacto arrastró el auto al agua, a unos 7 metros de profundidad , donde los dos ocupantes –empleados de seguridad– fallecieron: uno en el lugar y el otro en el hospital tras ser rescatados.

Imágenes y videos difundidos en redes sociales muestran el fuselaje del avión partido en dos , con la sección trasera sumergida en el mar cerca del muro de contención, mientras buzos y equipos de rescate continúan las labores de recuperación. Autoridades del Aeropuerto de Hong Kong desplegaron más de 200 bomberos, paramédicos y 45 vehículos , incluyendo barcos, para la operación de rescate, que duró cerca de 40 minutos en extraer los cuerpos. Los tripulantes , todos de Emirates, forzaron la puerta de emergencia y fueron evacuados sin lesiones graves , aunque reciben atención médica.

El aeropuerto, uno de los más transitados para carga a nivel mundial, reportó que las condiciones meteorológicas y de la pista eran "seguras" al momento del aterrizaje, descartando inicialmente lluvia o viento fuerte como factores directos. Sin embargo, testigos y videos preliminares sugieren un posible fallo en el frenado o hidráulico , agravado por el peso del aparato vacío de carga –Emirates confirmó que no transportaba mercancía–. Un vuelo de Cathay Pacific que seguía en aproximación abortó su aterrizaje y fue desviado a otra pista.

La Autoridad de Investigación de Accidentes Aéreos de Hong Kong (AAIA) ha iniciado una pesquisa exhaustiva, enfocada en recuperar las cajas negras (grabadoras de datos de vuelo y voz de cabina) del fondo marino. "La seguridad aérea es nuestra prioridad absoluta", declaró Steven Yiu, director ejecutivo de operaciones del aeropuerto, quien detalló la secuencia: el avión "se salió de la pista al aterrizar y rompió la cerca". Emirates expresó "profundas condolencias" a las familias de las víctimas y se comprometió a cooperar plenamente con la investigación, junto a ACT Airlines y Boeing.

avión-accidente-hong-kong AFP

La respuesta del Departamento de Aviación Civil de Hong Kong

La pista norte permanece cerrada indefinidamente para la remoción del wreckage, declarado "pérdida total" por valor estimado en decenas de millones de dólares. No obstante, las pistas central y sur operan con normalidad, minimizando disrupciones en un hub que maneja millones de toneladas de carga anuales. Esta es la segunda fatalidad en el aeropuerto desde su inauguración en 1998, tras el choque de un vuelo de China Airlines en 1999 que mató a tres personas.

El Departamento de Aviación Civil de Hong Kong y el Buró de Transporte lamentaron la tragedia, extendiendo apoyo a las familias afectadas. Mientras las autoridades avanzan en la indagatoria, el mundo aeronáutico observa con atención este raro pero devastador suceso en un aeropuerto con historial impecable de seguridad. Actualizaciones se esperan en las próximas horas a medida que se recuperen más evidencias.