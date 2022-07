¿Boris Johnson demoró su renuncia para zafar la fiesta de su boda?

Boris Johnson y su esposa Carrie se casaron en una ceremonia secreta en Londres en mayo de 2021, limitada a una fiesta con 30 invitados en el jardín de Downing Street debido a las restricciones contra el Covid-19.

Superada la pandemia, planearon organizar este 30 de julio una recepción más glamorosa en Chequers, la residencia de campo de los primeros ministros británicos al noroeste de Londres.

Al anunciar su dimisión el jueves como líder del Partido Conservador, Boris Johnson dijo que permanecería como primer ministro de Reino Unido hasta que la formación designe a un nuevo dirigente en los próximos meses, posiblemente hacia octubre.

La demora en su salida efectiva del poder irritó a algunos conservadores que exigieron una reforma de los procedimientos del Parlamento o, incluso, expulsarlo de la fuerza para que no pudiera esperar en el cargo a su reemplazo.

El escándalo creció luego de que diarios como el Daily Mirror y The Guardian, entre otros, aseguraran que el motivo real de Boris Johnson no es un compromiso con Reino Unido sino no querer perder el acceso a Chequers antes de la fiesta, cuyas invitaciones ya fueron enviadas.

Chequers residencia.jpg Foto: The Mirror

El gafe de Boris Johnson ¿indicio de sus intenciones?

Sus detractores piensan que Johnson tenía en mente esa casa de campo del siglo XVI cuando en su discurso de dimisión se equivocó y dio las gracias "a este maravilloso personal de Chequers" en lugar de referirse al de Downing Street, su residencia principal, a las puertas de la cual anunció su renuncia.

"Todos quisiéramos celebrar una fastuosa boda a costa del contribuyente en Chequers, pero no podrá hacerlo porque la opinión pública británica lo encontrará aborrecible", dijo el alcalde de Londres, Sadiq Khan, en declaraciones a la radio privada LBC.

"Y los conservadores decentes no aceptarán una situación en la que busca mantenerse como primer ministro para su beneficio personal, y no por el interés nacional", agregó el político del opositor Partido Laborista.

Chequers ya fue objeto de recientes titulares cuando la prensa aseguró que los Johnson querían construir allí una cabaña en un árbol por valor de 150.000 libras (180.000 dólares) para su hijo Wilf, de dos años. Ellos lo negaron.

Pero en otro de los muchos escándalos que marcaron su mandato, Boris Johnson tuvo que devolver decenas de miles de libras por la lujosa renovación de su apartamento oficial en Downing Street.

La pareja comienza ahora la búsqueda de un nuevo hogar, ya que las dos propiedades que poseen, una de ellas un pequeño apartamento en Londres, estarían alquiladas.