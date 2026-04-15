Lula da Silva envió un proyecto al Congreso para reducir la semana laboral a 40 horas + Seguir en









El gobierno estima que el proyecto se apruebe en tres meses. En paralelo, existe una propuesta de modificar la constitución que baja aún más las jornadas a 36 horas semanales, que también será revisada.

El texto de la norma advierte que estos cambios en las horas no pueden implicar una reducción de los salarios.

El presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva envió al Congreso un proyecto para reducir las semanas laborales a 40 horas. Así, se busca eliminar la fórmula 6x1 (seis días de trabajo y uno de descanso). La confirmación la dio este miércoles el ministro de Trabajo, Luiz Marinho y se espera que su aprobación se dé hacia mitad de 2026.





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La propuesta fue presentada con carácter de urgencia constitucional, "con la intención de acelerar el proceso", sostuvo Marinho. A su vez, en el país ya existe una Propuesta de Enmienda a la Constitución (PEC) sobre el tema, que propone llevar las semanas a 36 horas de trabajo y se podría analizar hoy en la Cámara de Diputados.

Lula da Silva propuso eliminar las jornadas de trabajo 6x1 En paralelo, desde el gobierno esperan que el Congreso apruebe la medida en un plazo de tres meses, es decir, antes de las elecciones. "Creemos que se aprobará en 90 días.

El Presidente de la Cámara tiene autonomía para establecer la agenda y decidir qué temas incluir. Si el PEC se aprueba en 45 días, excelente", indicó el secretario general de Presidencia Guillherme Boulos a O Globo.

El proyecto de ley modifica el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) y otras normativas para abordar la reducción de la jornada laboral y el descanso semanal remunerado.

empleo reforma laboral El proyecto de ley modifica el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) y otras normativas para abordar la reducción de la jornada laboral y el descanso semanal remunerado. Depositphotos Cómo quedaría la jornada laboral tras la propuesta de Lula Así, entre otros puntos, la propuesta del Ejecutivo brasileño establecería los siguientes límites semanales: La jornada semanal pasaría de las actuales 44 horas a 40;

En la práctica, esto conlleva pasar al modelo 5 días de trabajo x 2 de descanso , en sustitución del actual horario 6x1 en algunos sectores económicos, como comercio y servicios;

, en sustitución del actual horario 6x1 en algunos sectores económicos, como comercio y servicios; Así, las jornadas diarias no podrían exceder las ocho horas; El texto estipula que estos cambios no pueden implicar una reducción de los salarios ni modificaciones en los niveles del sueldo mínimo.



Además, la norma se aplicaría tanto a los contratos existentes como los nuevos, incluidos los diferentes horarios de trabajo (tiempo completo, parcial y turnos especiales), en todas las categorías regidas por la CLT (Ley Laboral Brasileña) y la legislación específica, como los trabajadores domésticos, de comercio minorista, entre otros.