Brasil ordenó detener al hermano de Flavio Bolsonaro en plena campaña para el balotaje + Agregar ámbito en









Eduardo vive en Texas y debe cumplir cuatro años de prisión. Alexandre de Moraes dispuso su arresto si regresa al país y también canceló su pasaporte.

Eduardo Bolsonaro reside en Texas y deberá ser detenido si regresa a Brasil, según la orden del Supremo Tribunal Federal.

La Justicia brasileña ordenó este jueves la detención de Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro y hermano del candidato presidencial Flavio Bolsonaro. La medida llega a menos de tres semanas de la segunda vuelta del 25 de octubre, en la que el senador se enfrentará con Luiz Inácio Lula da Silva.

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El exdiputado reside en Estados Unidos desde 2025 y fue condenado en junio a cuatro años de prisión por promover sanciones contra Brasil ante el gobierno de Donald Trump, mientras avanzaba el juicio contra su padre por el intento de golpe de Estado.

El juez Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal (STF), dispuso que comience a cumplir la pena de inmediato y ordenó a la Policía Federal arrestarlo si vuelve al país. Además, resolvió cancelar su pasaporte brasileño.

La decisión también alcanza a una figura que ocupa un lugar importante en los contactos de la familia Bolsonaro con Washington. Eduardo vive en Texas, tiene residencia permanente en Estados Unidos y ha intervenido en el acercamiento entre su hermano y la Casa Blanca.

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