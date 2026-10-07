Flávio Bolsonaro anticipó un triunfo ante Lula da Silva y aseguró que Jair le pondrá la banda presidencial

El candidato del PL se mostró confiado de cara al 25 de octubre y adelantó que buscará reformar la Constitución si llega al poder.

Flávio Bolsonaro aseguró que su padre, Jair Bolsonaro, será quien le coloque la banda presidencial en una eventual ceremonia de investidura si logra derrotar a Luiz Inácio Lula da Silva en el balotaje del 25 de octubre. El candidato del Partido Liberal (PL) también comenzó a adelantar algunas de las medidas que buscará impulsar si llega al Palacio de Planalto.

“ Verán al presidente Jair Messias Bolsonaro imponer la banda presidencial a su hijo ”, afirmó Bolsonaro durante un acto con seguidores en la ciudad de Goiânia, mientras se mostró confiado sobre sus posibilidades en la segunda vuelta.

El senador ya comenzó a proyectar además un eventual programa de gobierno y anticipó que, si consigue imponerse ante Lula, buscará impulsar una reforma de la Constitución con el respaldo de un Congreso en el que la derecha aumentó su representación tras las últimas elecciones.

“Brasil ya me dio un Congreso mucho más de derecha de lo que es hoy, con mayoría en el Senado para elegir al presidente del Senado y mayoría en la Cámara para elegir al presidente de la Cámara, para que podamos cambiar la Constitución, redemocratizar este país”, sostuvo el candidato del PL.

Bolsonaro profundizó sus críticas contra el oficialismo y aseguró: “ Se acabó todo para el PT, se acabó todo para Lula, porque vamos a ganar estas elecciones. Vamos a formar el mejor equipo de ministros de la historia ”.

El PL salió fortalecido de las elecciones legislativas, en las que consiguió 121 de los 513 escaños de la Cámara de Diputados y logró elegir a 19 de los 54 senadores que estaban en disputa.

Si se suman los nueve legisladores de la Cámara alta que todavía conservan sus mandatos, el partido contará desde 2027 con 28 de las 81 bancas del Senado y se convertirá en la fuerza con mayor representación.

Sin embargo, esos números no le permiten modificar por sí solo la Constitución. Para aprobar una reforma de ese tipo se requiere el respaldo de tres quintos de cada cámara, equivalentes a 308 de los 513 diputados y 49 de los 81 senadores.

La jornada laboral se mete en la disputa entre Bolsonaro y Lula

Otro de los temas que comenzó a marcar la campaña hacia la segunda vuelta es la propuesta para reducir la semana laboral de seis a cinco días. Flávio Bolsonaro calificó la iniciativa impulsada por la izquierda gobernante de “oportunista”, aunque evitó precisar si votaría a favor o en contra.

Lula respondió a las críticas y acusó al sector conservador de intentar frenar el avance de la reforma: “Están intentando bloquear la votación para impedir que se lleve a cabo”, afirmó el mandatario en referencia al PL.

“Se les empezará a caer la careta y veremos quién quiere que la población tenga una vida más digna y más descanso”, agregó Lula, quien aseguró que la modificación refleja un “fuerte deseo” de la sociedad brasileña.

La reducción de la semana laboral se convirtió en uno de los nuevos ejes de discusión entre Lula y Bolsonaro.

Brasil se prepara para el balotaje del 25 de octubre

Mientras avanza la campaña, Bolsonaro comenzó a sumar nuevos respaldos políticos. La Federación Unión Progresista, integrada por Unión Brasil y Progresistas, anunció su apoyo al candidato del PL de cara a la segunda vuelta.

También se pronunció a su favor Ronaldo Caiado, excandidato presidencial y exgobernador de Goiás. En paralelo, la conducción de su partido liberó a sus dirigentes para respaldar a Bolsonaro o Lula en cada estado.

Con el nuevo Congreso como uno de los principales elementos de la discusión política, Flávio Bolsonaro y Lula da Silva volverán a enfrentarse en las urnas el próximo 25 de octubre, cuando Brasil defina quién ocupará la Presidencia.