Empresarios de Malvinas y Chile se reúnen en Punta Arenas en plena tensión con Argentina

Una delegación de las islas viajó para participar de una ronda de negocios organizada por la Falkland Islands Development Corporation en lo que medios chilenos señalan como la mayor misión comercial salida del archipiélago.

Punta Arenas es sede de un encuentro entre empresarios de Malvinas y Chile.

Una delegación de unos 40 empresarios y funcionarios de las Islas Malvinas viajó este lunes a Punta Arenas para participar de una ronda de negocios con compañías de la región chilena de Magallanes . El encuentro se desarrolla durante dos jornadas y se da en un contexto de renovadas tensiones entre la Argentina y el Reino Unido por la soberanía del archipiélago.

La actividad se denomina Punta Arenas Business Showroom y fue impulsada por la Falkland Islands Development Corporation (FIDC) , organismo encargado del desarrollo económico de las islas. Según medios chilenos, se trata de la mayor delegación comercial que partió desde el archipiélago.

La misión está encabezada por Louise Ellis , subdirectora general de la FIDC, y cuenta también con la participación de Mike Summers , director de la Cámara de Comercio de las islas y exintegrante de su Asamblea Legislativa. Entre los sectores representados aparecen la construcción, la pesca, el comercio, la hotelería, el agro, los servicios portuarios y el transporte marítimo.

Del lado chileno participan más de 30 compañías de Magallanes. El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich , había señalado que la ciudad pretende ampliar el intercambio comercial con las islas y convertirse en un proveedor de productos para sus habitantes. Entre los bienes mencionados figuran alimentos, artículos de limpieza, cemento, madera y repuestos para vehículos.

El encuentro también funciona como antesala de una nueva conexión marítima entre Punta Arenas y Puerto Argentino . La empresa chilena Eastern Islands acordó con el gobierno de las islas avanzar con una ruta directa cuyo primer viaje está previsto para noviembre. La iniciativa busca facilitar el movimiento de bienes y ampliar los vínculos comerciales entre Magallanes y el archipiélago.

Malvinas y Chile estrechan vínculos empresariales en medio de la tensión entre Argentina y Reino Unido. Argentina.gov.ar

La actividad ocurre apenas un día después de las declaraciones del ministro de Defensa chileno, Fernando Barros Torconal, quien respaldó públicamente el reclamo argentino de soberanía, aunque defendió que Chile mantenga relaciones comerciales con las islas.

“Chile ha señalado que apoya la pretensión argentina, su reclamo de soberanía sobre las Malvinas o Falkland, pero hay una situación de hecho: un país amigo (Reino Unido) hace 200 años ejerce soberanía sobre las islas”, sostuvo el funcionario en una entrevista con medios de Magallanes.

Barros también planteó que la disputa debe resolverse “conforme al derecho internacional” y “por la vía pacífica”. Al mismo tiempo, sostuvo que no encuentra inconvenientes en que la región de Magallanes desarrolle actividades comerciales con el archipiélago.

El funcionario chileno diferenció, además, el intercambio comercial de la explotación de recursos naturales. Sobre la actividad petrolera y minera en las islas, señaló que se trata de un asunto que puede generar mayores dificultades y que deberá analizarse en función de los compromisos asumidos por Chile.

Nuevas medidas por la disputa de Malvinas

La posición chilena cobra relevancia por la proximidad entre la actividad comercial y la disputa diplomática. En las últimas semanas, el Gobierno argentino anunció nuevas medidas contra empresas y personas vinculadas con la exploración de hidrocarburos en las islas y dispuso mayores recursos para una base naval en Tierra del Fuego.

Del otro lado, el ministro de Defensa británico, Wes Streeting, defendió la posición del Reino Unido y sostuvo que el país cuenta con capacidad para defender las islas. Sus declaraciones se produjeron mientras Buenos Aires y Londres volvieron a intercambiar posiciones sobre la soberanía del archipiélago.

La reunión empresarial de Punta Arenas suma un nuevo capítulo a los vínculos comerciales entre Chile y las islas, mientras la Argentina mantiene su reclamo de soberanía y cuestiona cualquier iniciativa que pueda fortalecer la presencia británica en el archipiélago.