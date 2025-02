A continuación, se transcribe el diálogo con Víctor Fernández publicado en Religión Digital.

Víctor "Tucho" Fernández arzobispo de La Plata Télam

Periodista: ¿Francisco está fuera de peligro inminente?

Víctor Fernández: Los médicos aclararon que, si bien no pueden excluir algún desarrollo negativo futuro, actualmente, dadas las condiciones y la reacción del organismo, está fuera de peligro.

Periodista: ¿Sigue gobernando la Iglesia desde el 'Vaticano 3' del Gemelli?

V.F.: La Santa Sede trabaja normalmente en todos los temas que no requieren su aprobación, que son la mayoría, y en los que requieren su firma, recibe los informes y decide.

Periodista: ¿Conociéndolo como lo conoce, cree que, en algún momento, se le pasó por la cabeza renunciar?

V.F.: De lo que le he escuchado deduzco que no le parece conveniente que se asuma como ordinaria la posibilidad de una renuncia papal. Si en el futuro lo hace, será porque estará firmemente convencido de que no lo puede evitar.

Periodista: ¿Los 'cuervos' están aprovechando para lanzar informaciones falsas?

V.F.: Las informaciones falsas se detectan rápido, aunque sigan corriendo. El problema son las informaciones parciales, sesgadas, interpretadas con mala leche. Esas son más arteras y peligrosas y generalmente vienen de centros de producción de imagen con determinados intereses políticos y eclesiásticos.

Periodista: ¿Por qué y para qué seguimos necesitando al Papa Francisco?

V.F.: Le seguimos necesitando porque tiene una intuición única para percibir caminos, procesos, necesidades, ocasiones, y ya nadie duda que, a pesar de todas las operaciones en contra, se ha convertido en un icono mundial de la defensa de la dignidad humana contra todos los intereses. Nadie tiene la libertad para hablar que él tiene, y eso lo han reconocido grandes políticos que no se atreven a hablar.

¿Volverá al Vaticano con más ganas todavía, si cabe, de continuar con sus reformas?

V.F.: Yo prefiero este Papa en silla de ruedas, sometido a muchos cuidados, limitado en sus movimientos y actividades, antes que uno sin visión ni estrategia.