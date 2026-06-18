"Celosos, malas personas o estúpidos", la respuesta de Donald Trump contra las críticas al acuerdo con Irán + Agregar ámbito en









El presidente norteamericano utilizó sus redes sociales para celebrar el entendimiento entre Washington y Teherán, compuesto de 14 puntos de acuerdo principales. El documento será firmado por ambas delegaciones este viernes en Suiza.

Archivo. Trump logra un entendimiento provisorio con Irán.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, salió al cruce de quienes cuestionan su política hacia Teherán y rechazó las críticas que sostienen que "no ha sido lo suficientemente duro con Irán", a quienes calificó como "celosos, malas personas o estúpidos". Sus declaraciones llegaron luego de que Estados Unidos e Irán alcanzaran el primer entendimiento desde el inicio de la guerra, un acuerdo que será firmado este viernes en Ginebra, Suiza, y que establece un alto al fuego tras cerca de cuatro meses de conflicto ininterrumpido.

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El documento, integrado por 14 cláusulas, contempla la liberación del estrecho de Ormuz en los próximos días y busca descomprimir una de las principales zonas de tensión geopolítica del mundo. Sin embargo, el texto evita avanzar sobre uno de los puntos más sensibles de la disputa entre Washington y Teherán: el programa nuclear iraní. El acuerdo no detalla cómo continuarán las negociaciones sobre esa cuestión, pese a que sigue siendo uno de los principales focos de conflicto entre ambos países.

Entre sus principales críticos se encuentran destacados republicanos , quienes han afirmado que el acuerdo logra incluso menos que el negociado por el expresidente estadounidense Barack Obama en 2015, del que Trump se retiró durante su primer presidencia. El resultado, además, se da luego de meses de conflicto en donde EEUU no logró derrotar militarmente a Irán que involucró a Ormuz como parte de su estrategia de negociación y presión geopolítica.

En este escenario - y próximo a las elecciones de medio término-, Trump fue tajante en su respuesta a sus críticos: "Estos tontos, que piensan que no he sido lo suficientemente duro con Irán, cuando la bolsa acaba de alcanzar un máximo histórico y los precios del petróleo se están desplomando, son envidiosos, malas personas o estúpidos".

image El mensaje completo de Trump en las redes sociales luego de que se diera a conocer el contenido del documento a firmar en Suiza.

Los 14 puntos del acuerdo entre EEUU e Irán Según reprodujeron distintos medios estadounidenses, el memorando de entendimiento que EEUU e Irán firmarán en Ginebra contiene 14 puntos centrales que servirán de base para un acuerdo definitivo: Cese inmediato y permanente de las hostilidades entre Irán, Estados Unidos y sus respectivos aliados involucrados en el conflicto. Ambas partes se comprometen a no realizar acciones militares, amenazas ni uso de la fuerza entre sí. Reconocimiento mutuo de la soberanía y la integridad territorial, junto con el compromiso de no intervenir en asuntos internos de la contraparte. Apertura de una negociación formal para alcanzar un acuerdo definitivo en un plazo de hasta 60 días, con posibilidad de extensión si existe consenso. Levantamiento del bloqueo naval estadounidense tras la firma del memorando. Washington también se compromete a normalizar el tráfico marítimo hacia y desde Irán en un máximo de 30 días y a retirar sus fuerzas de las zonas circundantes una vez alcanzado el acuerdo final. Garantía por parte de Irán para restablecer la circulación de buques mercantes entre el Golfo Pérsico y el Mar de Omán, recuperando los niveles previos a la guerra en un plazo de 30 días. Elaboración de un plan de reconstrucción y desarrollo económico para Irán con financiamiento de al menos u$s300.000 millones, cuya implementación deberá definirse durante las negociaciones. Compromiso de Estados Unidos para eliminar gradualmente todas las sanciones impuestas a Irán, incluidas las vinculadas a Naciones Unidas, la OIEA y las medidas unilaterales estadounidenses. Ratificación por parte de Teherán de que no desarrollará armas nucleares. El destino del material enriquecido y otros aspectos del programa nuclear quedarán sujetos a futuras negociaciones. Mantenimiento del statu quo mientras duren las conversaciones: Irán no ampliará su programa nuclear y Estados Unidos no aplicará nuevas sanciones ni incrementará su despliegue militar regional. Autorización temporal por parte de Washington para facilitar la exportación de petróleo, petroquímicos y derivados iraníes, incluyendo servicios financieros, de seguros y transporte asociados. Descongelamiento progresivo de fondos y activos iraníes actualmente restringidos, junto con la emisión de las licencias y autorizaciones necesarias para su utilización. Creación de un mecanismo conjunto de supervisión para verificar el cumplimiento del futuro acuerdo. Inicio de la negociación final una vez que Irán reciba garantías sobre la implementación de los compromisos vinculados al comercio marítimo, exportaciones energéticas y liberación de fondos. Aprobación del acuerdo definitivo mediante una resolución vinculante del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.