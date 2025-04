Chile: imputaron a un carabinero por la muerte de dos simpatizantes de Colo Colo antes del partido contra Fortaleza

carabineros.jpg Un carabinero fue imputado por la muerte de dos adolescentes en Chile. Archivo

Qué dijeron desde la fiscalía de Chile

“Se produce una estampida que implica la caída de una reja y, en este momento, se está investigando si es que algún carro policial tuvo participación, finalmente, en el deceso”, explicó el fiscal Francisco Morales.

El representante del Ministerio Público confirmó que “la persona que estaba conduciendo el carro de momento tiene la calidad de imputado, sin perjuicio de que no se procedió a su detención”, ya que “no existe ninguna causal que la habilite hasta el momento”.

La Fiscalía de Flagrancia Oriente abrió una investigación formal y analiza los registros de las cámaras de seguridad del estadio, así como las declaraciones de los uniformados presentes durante los incidentes.

“Estamos trabajando con todos los medios técnicos y registros disponibles para determinar las responsabilidades correspondientes. No se descarta ninguna hipótesis, incluidas fallas en las medidas de seguridad y posibles excesos en la intervención policial”, añadió Morales.

Por su parte, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, informó que el carabinero involucrado fue separado de sus funciones mientras se desarrolla el proceso judicial. La situación generó un clima de tensión en el estadio, que no impidió el inicio del partido, pero sí forzó su suspensión definitiva a los 70 minutos, luego de que hinchas de Colo Colo invadieran el campo. La CONMEBOL confirmó minutos después la cancelación oficial del encuentro.

La tristeza de los allegados a las víctimas

Una familiar de una de las víctimas denunció con dureza lo ocurrido: “Mi hermana venía con entrada en mano, con su carnet. No es que se iban a pasar como dijeron".

"Ella estaba con dos amigos y los carabineros los culparon de la avalancha que los terminó aplastando. El carabinero que la atropelló nunca estuvo acá y el único que me habló fue quien la trajo. Si él vio que había niños en el medio, cómo no pudieron parar. Eso me produce frustración porque es mi hermana”, relató entre lágrimas.