Chile y Colombia llamaron a consultas a sus embajadores en Israel por los ataques en Gaza

Además, expresó que Chile "condena enérgicamente y observa con gran preocupación que dichas operaciones militares – que a estas alturas de su desarrollo comportan un castigo colectivo a la población civil palestina en Gaza - no respetan normas fundamentales del Derecho Internacional, como lo demuestran las más de ocho mil víctimas civiles, en su mayoría mujeres y niños".

"He decidido llamar a consulta a nuestra embajadora en Israel. Si Israel no detiene la masacre del pueblo palestino no podemos estar allá", dijo Petro, en sintonía con Boric, convocando al país a la diplomática Margarita Eliana Manjarrez Herrera.

A mediados de mes, el presidente colombiano había advertido sobre una posible medida ante la situación en Gaza. "Si hay que suspender relaciones exteriores con Israel, las suspendemos. No apoyamos genocidios. Al presidente de Colombia no se le insulta", dijo.

Más temprano, Bolivia anunció la ruptura de las relaciones diplomáticas con Israel y exigió el cese de los ataques sobre la población palestina que habita en el enclave.

El gobierno "ha tomado la determinación de romper relaciones diplomáticas con el Estado de Israel en repudio y condena a la agresiva y desproporcionada ofensiva militar israelí que se realiza en la Franja de Gaza", señaló Freddy Mamani, vicecanciller, en rueda de prensa.

Nuevo bombardeo de Israel en Gaza

En medio del conflicto entre Israel y el grupo Hamas, un nuevo bombardeo del Ejército israelí sobre un campo de refugiados dejó un saldo de al menos 145 muertes. El ataque sobre Yabalia, que se encuentra al norte de la Franja de Gaza, provocó también cientos de heridos.

Del total de los fallecidos, al menos 90 fueron llevados al Hospital Indonesio de la Franja, mientras que otros 55 fueron transportados al centro Kamal Adwan, ambos en el norte del enclave.

Las autoridades no descartan que el número de muertos pueda ser superior, ya que todavía hay personas desaparecidas bajo los escombros de los edificios derrumbados.