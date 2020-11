Piñera logró frenar el retiro sin condiciones de otro 10% de los fondos de jubilación

Durante el debate, el senador de la pinochetista Unión Demócrata Independiente, David Sandoval, que lo avaló, aseguró que su fuerza convocó al presidente Sebastián Piñera “para que presentara una propuesta y él se hizo eco”.

Por su parte, el senador opositor del Partido Socialista, Juan Pablo Letelier, indicó que “a los que creen que el presidente se va a hacer más popular por este proyecto, no entienden nada. Este proyecto se logró porque senadores del frente advirtieron el costo político que podría tener esto, esa es la verdad”.

Se espera que, tanto el proyecto del Gobierno como otro rechazado en la mañana de la oposición, cumplan su segundo y tercer trámite, respectivamente, la próxima semana en la Cámara de Diputados.

No fue el único proyecto donde se planteaba un retiro del 10% del sistema de pensiones por la crisis generada por la pandemia, ya que la Cámara alta también discutió y rechazó el proyecto opositor al no reunir los votos necesarios para aprobarse: al ser una reforma constitucional necesitaba 26, y solamente logró 23, con 11 en contra y 8 abstenciones.

La iniciativa, aprobada la semana pasada en la Cámara de Diputados con votos oficialistas, ahora pasará a un tercer trámite legislativo que consiste en una comisión mixta en la Cámara Baja, compuesta por diputados y senadores, para reformar la iniciativa.

La diferencia entre la iniciativa que planteó la diputada opositora Pamela Jiles y el impulsado por el presidente Sebastián Piñera es que el oficialista planea que quienes retiran fondos paguen impuestos a la renta y no permite que lo hagan quienes tienen altos ingresos, cuando el proyecto opositor no tenía límites de ingresos y no contempla pago de impuestos.

Ambos proyectos plantean un segundo retiro del 10% fondo de pensiones para ayudar a los más afectados por la pandemia, que registra hasta el momento en el país 545.662 contagiados y 15.235 fallecidos por el coronavirus.