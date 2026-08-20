China acelera su carrera por los robots humanoides y anticipa un "momento ChatGPT": qué pueden hacer + Agregar ámbito en









Más de 300 empresas participan de la Conferencia Mundial de Robótica 2026 en Pekín, donde China exhibe sus últimos avances en humanoides. El próximo desafío será lograr que puedan realizar tareas de manera autónoma, confiable y rentable.

China apuesta por los robots humanoides como una de sus próximas grandes industrias tecnológicas y busca dar el salto de las exhibiciones a su utilización cotidiana. BBC

Robots capaces de boxear, bailar, jugar al ping pong, clasificar paquetes, ensamblar teléfonos y hasta intentar doblar una camisa copan esta semana Pekín durante la Conferencia Mundial de Robótica 2026. El evento refleja el acelerado avance de China en una industria que considera estratégica y que ahora enfrenta su principal desafío: pasar de las demostraciones llamativas a robots capaces de realizar trabajos útiles, confiables y rentables.

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Más de 300 empresas, principalmente chinas, participan del encuentro de cinco días, en el que se exhiben entre 2.000 y 3.000 productos y componentes, además de más de 150 novedades. La conferencia se desarrolla en medio de la fuerte apuesta de Pekín por convertir a la robótica en un nuevo motor de crecimiento industrial y otro de los principales campos de su competencia tecnológica con Estados Unidos.

China busca su "momento ChatGPT" con los robots humanoides Entre las protagonistas aparece Unitree, una de las fabricantes chinas de robots humanoides más reconocidas, cuyas máquinas volvieron a concentrar la atención con demostraciones de kickboxing, baile y ping pong. Sin embargo, la compañía también quedó en el centro de la escena por su debut en la Bolsa de Shanghái: sus acciones se multiplicaron casi seis veces durante la primera jornada, luego de que su oferta pública inicial recibiera una demanda más de 8.000 veces superior a las acciones disponibles.

Su fundador y CEO, Wang Xingxing, considera que la industria se está acercando a un “momento ChatGPT”. La comparación apunta a conseguir un salto tecnológico similar al que atravesó la inteligencia artificial generativa desde fines de 2022: desarrollar robots capaces de ingresar a un entorno desconocido, interpretarlo y ejecutar diferentes tareas a partir de simples instrucciones de voz o texto.

Wang proyecta un escenario en el que un humanoide pueda ingresar por primera vez a una vivienda y resolver cerca del 80% de las tareas cotidianas sin haber recibido un entrenamiento específico para ese lugar. Sin embargo, también puso un freno a las expectativas y estimó que un avance determinante en el software podría producirse dentro de dos o tres años en el escenario más optimista, aunque también podría demorar entre cinco y diez años.

Otros empresarios chinos arriesgan plazos más cortos. Wang He, fundador de la startup Galbot, apuntó directamente a 2028 como el año en el que podría producirse ese salto tecnológico.

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