La medida busca garantizar una competencia justa y con precios razonables. Especialistas denuncian problemas en el sector de la distribución de alimentos tras notar un duelo comercial "involutiva"

Algunos problemas en el sector de la distribución de alimentos estrujaron la economía real.

China investigará la competencia entre las plataformas de reparto de comida a domicilio operadas por empresas tecnológicas como Meituan y Alibaba. El objetivo es frenar las guerras de precios que erosionó los beneficios y contribuido a las presiones deflacionistas que asolan la economía.

El Consejo de Estado decidió poner en marcha la investigación para garantizar una competencia justa y ordenada, para así crear un entorno de mercado con alta calidad y precios razonables, informó la Administración Estatal de Regulación del Mercado en un comunicado el viernes.

Los precios al consumo en China cerraron 2025 al mismo nivel que el año anterior, incumpliendo por un amplio margen el objetivo de las autoridades monetarias de "en torno al 2%", pese a la campaña gubernamental para frenar el exceso de capacidad y estabilizar los precios.

Algunos problemas en el sector de la distribución de alimentos, como las subvenciones excesivas y las guerras de precios, estrujaron la economía real e intensificaron una competencia "de tipo involutivo", según el regulador del mercado.

La "involución", o "neijuan" en chino, se refiere a la competencia excesiva que a menudo conduce a rendimientos decrecientes. La competencia es feroz en el llamado mercado minorista instantáneo de China, donde los productos, desde alimentos y bebidas hasta medicamentos de venta libre, suelen entregarse en una hora.

trabajadores apps delivery.jpg La "involución", o "neijuan" en chino, se refiere a la competencia excesiva que a menudo conduce a rendimientos decrecientes.

Los gigantes tecnológicos chinos Alibaba, Meituan y JD quemaron miles de millones de dólares en una costosa apuesta por que el segmento de la entrega, en rápido crecimiento, sea vital para el futuro del mercado chino del comercio electrónico en su conjunto.

En el tercer trimestre del año pasado, Meituan registró su primera pérdida trimestral desde fines de 2022 y advirtió de que es probable que registre más pérdidas en el trimestre siguiente, ya que la guerra de precios con sus rivales reduce los márgenes.

Meituan y las plataformas de entrega de Alibaba dijeron el viernes que acogen con satisfacción la investigación y la evaluación del Gobierno, y que cooperarán plenamente.

China atrae a científicos extranjeros mediante financiamiento y tecnologías avanzadas

En los últimos años, China implementó diversas políticas para atraer científicos extranjeros, Incluso, con nuevas visas más flexibles que las convencionales. Los investigadores afirman que a partir de estas medidas, las universidades del gigante asiático están atrayendo cada vez más talentos.

Iniciativas respaldadas por el Estado, como el "Plan de los Mil Talentos", ofrecieron por mucho tiempo contrataciones rápidas y generosas subvenciones para poner en su órbita a expertos mundiales en campos estratégicos, en un contexto de competencia entre China y EEUU por la supremacía tecnológica.