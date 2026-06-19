Choque de trenes al norte de Londres: al menos un muerto, 89 heridos y servicios ferroviarios suspendidos

El siniestro ocurrió cerca de Bedford e involucró a dos formaciones de pasajeros que se dirigían hacia la estación St Pancras. Entre los lesionados hay once personas en estado muy grave y la investigación quedó a cargo del organismo ferroviario británico.

El choque ocurrió cerca de Bedford y provocó un amplio operativo de emergencia al norte de Londres.

Dos trenes de pasajeros chocaron este viernes en las inmediaciones de Bedford , una ciudad ubicada al norte de Londres , y provocaron un amplio despliegue de los servicios de emergencia. Las autoridades británicas confirmaron que al menos una persona murió y otras 89 resultaron heridas .

Según informó el Servicio de Ambulancias del Este de Inglaterra, entre los lesionados hay 11 personas con heridas muy graves , otras 22 con lesiones graves y 56 con heridas leves . La víctima fatal sería uno de los maquinistas involucrados en el accidente.

Las formaciones pertenecían a East Midlands Railway y circulaban sobre las vías que conectan la estación londinense de St Pancras con localidades del centro de Inglaterra. Una de ellas había partido desde Corby , mientras que la otra lo había hecho desde Nottingham , de acuerdo con la información difundida por la operadora ferroviaria.

La Policía de Transporte Británica confirmó que trabajaba en la zona tras recibir reportes sobre una colisión entre dos trenes en el área de Bedford. Al operativo se sumaron bomberos, ambulancias terrestres, equipos especializados y helicópteros sanitarios, mientras las autoridades pidieron evitar el sector para facilitar el acceso de los rescatistas.

Imágenes publicadas en redes sociales mostraron a pasajeros caminando por un campo cercano a las vías y a una de las formaciones con daños visibles en su estructura. También se difundieron videos del interior de los vagones, donde podían verse personas heridas, pasajeros en shock y escenas de confusión luego del impacto.

El testimonio de un pasajero tras el choque

Uno de los pasajeros, identificado por medios británicos como Peter Knapp, relató que viajaba en el primer vagón cuando se produjo el impacto. Según describió, el golpe lo lanzó hacia adelante y, segundos después, observó humo, personas heridas y pasajeros en estado de shock.

El hombre comparó la escena con una explosión y contó que vio rostros ensangrentados y personas con lesiones de distinta gravedad. También señaló que ambulancias, bomberos y policías llegaron rápidamente al lugar para asistir a quienes permanecían dentro y fuera de las formaciones.

El primer ministro británico, Keir Starmer, calificó el accidente como “enormemente preocupante” y expresó sus condolencias a la familia de la persona fallecida, además de enviar un mensaje de acompañamiento a los heridos. En paralelo, la secretaria de Transporte, Heidi Alexander, sostuvo que seguía con preocupación los informes sobre la colisión y que su equipo trabajaba junto al sector ferroviario y las autoridades locales.

Suspendieron trenes y abrieron una investigación

La colisión provocó fuertes demoras y cancelaciones en la red ferroviaria. East Midlands Railway informó que no podría operar servicios con origen o destino en Londres durante el resto de la jornada, mientras que Thameslink comunicó que todas las líneas entre Luton y Bedford permanecían bloqueadas.

La Rail Accident Investigation Branch, el organismo británico encargado de investigar accidentes ferroviarios, envió inspectores al lugar para reunir pruebas y determinar las causas del choque. De manera preliminar, medios británicos señalaron que el siniestro podría estar vinculado a un problema técnico, aunque todavía no hubo una confirmación oficial.

Las autoridades ferroviarias recomendaron a los pasajeros no viajar hacia la zona afectada durante el resto del día y permanecer atentos a las actualizaciones del servicio. Quienes ya estaban a bordo de trenes detenidos recibieron indicaciones de esperar dentro de los vagones hasta recibir nuevas instrucciones.