No funciona el tren de la línea Roca a Constitución: se registran demoras y cancelaciones en el servicio por fallas técnicas

El incidente se debe a una falla técnica en la estación y hay cinco ramales afectados. Reportan hasta 2 horas de espera.

Una falla operativa en la estación cabecera afecta la circulación de las formaciones. Miles de pasajeros registran demoras durante la hora pico.

Una falla técnica en la estación de trenes de Constitución provocó demoras en los servicios del tren de la línea Roca durante la mañana de este jueves , complicando el traslado de miles de pasajeros que utilizan el ferrocarril para viajar entre la Ciudad de Buenos Aires y el sur del conurbano bonaerense. Reportan hasta dos horas de espera.

El inconveniente se originó en la terminal ferroviaria y afectó la circulación de los distintos ramales eléctricos, que comenzaron a registrar retrasos y alteraciones en sus frecuencias habituales. Como consecuencia, los usuarios reportaron mayores tiempos de espera y demoras en las formaciones.

Personal técnico trabaja para resolver la falla y restablecer el servicio con normalidad, aunque por el momento no se informó un horario estimado para la normalización completa de la operación.

Desde Trenes Argentinos recomiendan a los pasajeros consultar el estado del servicio antes de viajar y prever demoras mientras continúan las tareas para solucionar el desperfecto.

Trenes Constitución.jpg El inconveniente impacta en los servicios eléctricos de la línea Roca, que circulan con retrasos mientras trabajan para normalizar la operación.

De acuerdo con información de C5N, existen filas de espera de más de dos horas. Un usuario afectado expresó en un móvil: "Tengo que ir a Burzaco, tengo el taller ahí. Vengo de Moreno me levanté 4.30 de la mañana y me falta una hora y media de viaje".

Otro pasajero confesó: "Paciencia, no queda otra. Yo vuelvo de trabajar, ya tendría que estar en mi casa. Llegué hace 40 minutos pero sé que hay gente que está desde temprano". Un último pasajero, un joven de Florencio Varela, se descargó y detalló que "tiene que entrar a las 7 de la tarde y va a dormir dos horas hasta que llegue".

Los ramales afectados son cinco

Los ramales afectados son Bosques-Q, reducido entre las estaciones Bosques y Berazategui; La Plata, reducido entre esta estación y Quilmes; Alejandro Korn, Bosques-T y Ezeiza. Fuentes allegadas a Infobae confirmaron que la falla se detectó cerca de las 6de la mañana en el ingreso a la estación.

Las complicaciones se dan pocos días después de que, el pasado 15 de junio, entrara en vigencia un nuevo aumento: los colectivos que circulan en el AMBA registró una suba del 2%, como parte del esquema de actualización tarifaria del 6% escalonado en tres meses que fue definido a mediados de mayo.

Desde esta semana, el boleto mínimo de colectivos para recorridos de hasta tres kilómetros en las líneas de colectivos que circulan en el AMBA pasó de $714 a $728,28, para aquellos usuarios que cuenten con la tarjeta SUBE registrada, de $321,30 a $327,72 para quienes pagan tarifa social y de $1.428 a $1.456,56 para aquellos que paguen con tarjeta SUBE no registrada.